Neymar s-a DECIS in privinta viitorului sau si a comunicat clubului ce vrea sa faca! Ce le-a transmis seicilor starul brazilian 

Neymar (28 ani) si-a pus agentii sa le comunice seicilor de la Paris Saint-Germain ce vrea sa faca in viitor.

Desi prima perioada petrecuta la Paris nu a fost cea mai fericita, Neymar pare sa isi fi gasit linistea in capitala Frantei, desi au existat in fiecare an zvonuri ca si-ar dori sa plece.

Un jurnalist francez a asigurat ca Neymar le-ar fi transmis seicilor de la PSG ca isi doreste sa ramana in continuare la club si este pregatit sa semneze un nou contract cu campioana Frantei.

Neymar a fost transferat de Paris Saint-Germain de la Barcelona in anul 2017, in schimbul sumei record de 222 de milioane de euro. Fotbalistul cotat la 128 de milioane de euro, conform Transfermarkt a jucat 91 de meciuri in tricoul francezilor, inscriind 72 de goluri si oferind 45 de assist-uri.

VIDEO - Ocazia imensa a lui Neymar de a inscrie in finala Champions League cu Bayern: