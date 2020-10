Neymar a iesit in LACRIMI de pe teren! S-a accidentat la Istanbul si a fost schimbat in prima repriza! Aici sunt imaginile momentului

Neymar a rezistat doar 25 de minute in teren la meciul lui PSG cu Istanbul Basaksehir.

Brazilianul a fost schimbat cu Sarabia, dupa ce a acuzat probleme la coapsa. Chinuit de accidentari in primii 2 ani in Galaxia Parisului, Neymar n-a reusit sa aiba impactul pe care si l-ar fi dorit la PSG. Anul trecut a fost insa mult mai bun, iar Ney, cel mai scump fotbalist al lumii, i-a convins pe seici ca si-a meritat milioanele.



Neymar a fost adus de la Barcelona in schimbul a 222 de milioane de euro, echivalentul clauzei de reziliere a contractului sau pe Camp Nou.

Tweet PSG Neymar Citeste si: