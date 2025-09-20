De la ora 18:00, Derby-ul Bretaniei aduce față în față pe Nantes și Rennes. Gazdele trec printr-o criză ofensivă majoră, cu un singur gol marcat în patru etape. De partea cealaltă, Rennes ocupă locul 6 și vrea să profite de forma modestă a adversarilor pentru a urca spre podium, deși nu a câștigat încă în deplasare sezonul acesta.

Derby-uri tari în etapa a 5-a din Ligue 1

La ora 20:00, pe Stade Francis-Le Ble, Brest încearcă să obțină primul succes al stagiunii în fața lui Nice, echipă care vine după un 1-0 cu Nantes și care nu a primit gol în ultimele șapte confruntări directe cu Brest.

Seara se încheie la 22:05, cu duelul din nordul Franței, Lens – Lille, pe Stade Bollaert-Delelis. Lille e neînvinsă și are cel mai bun atac din Ligue 1, cu 13 goluri marcate în patru etape, în timp ce Lens vrea să lase în urmă eșecul cu PSG și să revină în lupta pentru locurile europene.

