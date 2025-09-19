Fostul internațional Basarab Panduru a avut o reacție tăioasă, desființând prestația campioanei și remarcând ritmul extrem de scăzut al partidei.



Panduru, necruțător: "Jocul este foarte slab"



Fostul internațional a caracterizat meciul ca fiind unul de o calitate îndoielnică, în special în prima parte, și a ironizat intensitatea extrem de redusă a jocului.



"Un meci slab, cu o primă repriză slabă. Un ritm, cred că poți să joci și la 50 de ani", a punctat Panduru.



Deși a recunoscut că FCSB și-a creat suficiente oportunități pentru a câștiga, Panduru a subliniat că victoria gazdelor a fost pe deplin meritată. El a mai observat că nici măcar schimbările făcute pe parcursul partidei nu au adus vreo îmbunătățire în jocul "roș-albaștrilor".



"În seara asta au avut multe ocazii cei de la FCSB, dar victoria este meritată, Botoşaniul merită toate laudele. Jocul este slab, foarte slab, şi continuă să fie aşa chiar dacă faci schimbări", a încheiat fostul mijlocaș.



Deși a deschis scorul prin Daniel Bîrligea (36), FCSB s-a văzut egalată rapid de un fost jucător, Andrei Dumiter (40). În a doua repriză, Botoșani a preluat controlul, iar ucraineanul Mikola Kovtaliuk a reușit o "dublă" (68, 90+2), aducând o victorie meritată pentru moldoveni, care urcă provizoriu pe locul secund. Pentru FCSB, acest eșec este al cincilea în ultimele opt partide.

