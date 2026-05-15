Le Mans FC a revenit în Ligue 1, după ce fusese retrogradată în divizia a șasea!

Le Mans FC a învins pe SC Bastia, scor 2-0, și și-a asigurat accederea matematică în Ligue 1, după ce a ocupat locul al doilea în divizia secundă, care aduce promovarea directă. Performanța a fost înregistrată oficial de Ligue de Football Professionnel (LFP).

În Ligue 1 va ajunge și Troyes AC, liderul campionatului, în timp ce AS Saint-Etienne va înfrunta pe Rodez AF în semifinala play-off-ului de promovare, iar câștigătoarea acestei confruntări va juca apoi cu ocupanta poziției a 16-a la finalul sezonului din prima ligă, ocupat acum de OGC Nice.

Actuala societate sportivă datează din 1980, fiind un rezultat al fuziunii dintre Le Mans Sports Club (1908) și Union Sportive du Mans (1903). "Les Sang et Or" evoluează pe Stade Marie-Marvingt (25.054 locuri), sunt antrenați de Patrick Videira și lotul actual este cotat la 12.30 milioane de euro. Clubul din regiunea Pays de la Loire a jucat ultima dată în prima ligă franceză în sezonul 2009-2010 și a fost retrogradat în divizia a șasea, în 2013, din motive financiare.

Courtois, Djokovic și Massa sunt acționari la Le Mans FC

Pachetul majoritar de acțiuni este deținut de fondul de investiții brazilian OutField, iar printre acționarii minoritari ai clubului se află Thibaut Courtois, portarul belgian al lui Real Madrid, tenismenul sârb Novak Djokovic și pilotul brazilian Felipe Massa (15 sezoane în F1, la echipele Sauber, Ferrari și Williams).

OutField Capital este o firmă de capital de risc cu sediul în Sao Paulo, fondată în 2016, specializată în investiții în faza de pre-seed și seed-stage (prima etapă de finanțare externă a unui startup, având loc la începutul drumului, adesea când afacerea este doar o idee, un concept sau un prototip de bază) în sectoarele sportului, media, jocurilor și divertismentului. Firma ar fi investit deja 500 de milioane de dolari, în diverse sectoare, inclusiv în cluburile de fotbal Le Mans FC și Coritiba FC.

