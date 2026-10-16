Le Mans - Toulouse, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 21:45. Duelul în subsolul clasamentului din Ligue 1
Le Mans - Toulouse, deschiderea rundei a șaptea din Ligue 1, se joacă diseară, de la 21:45. Partida de pe Stade Marie-Marvingt va fi transmisă în direct de VOYO Sport 1.
Le Mans și Toulouse sunt vecine de clasament. Gazdele ocupă locul 14, iar oaspeții sunt pe 15, ambele cu șase puncte și același bilanț: o victorie, trei remize și două înfrângeri.
Revenită în prima ligă după 16 ani, Le Mans a obținut singurul succes în fața lui Lorient, scor 2-1, și este neînvinsă acasă în acest campionat, unde a mai remizat cu Brest și Lens, de fiecare dată 2-2. Echipa lui Patrick Videira vine însă după eșecul cu PSG, 1-3.
Toulouse a început sezonul cu două înfrângeri în primele trei etape, dar este neînvinsă în ultimele trei partide. Runda trecută, formația pregătită de Jens Berthel Askou a revenit de la 0-2 și a remizat pe terenul liderului Monaco, 2-2. De altfel, toate cele trei deplasări din acest sezon s-au încheiat cu același scor.
Istoricul recent al duelurilor directe îi favorizează pe oaspeți. Toulouse a câștigat ultimele patru confruntări de campionat. Cea mai recentă datează însă din 30 ianuarie 2010, când s-a impus cu 3-1 la Le Mans, într-un meci în care a înscris și Andre-Pierre Gignac.
Ultima victorie a gazdelor împotriva lui Toulouse a fost în mai 2007, scor 1-0, în deplasare.
Clasamentul din Ligue 1
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