Le Mans - Toulouse, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 21:45. Duelul în subsolul clasamentului din Ligue 1

Le Mans - Toulouse, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 21:45. Duelul în subsolul clasamentului din Ligue 1 Ligue 1
SPORT.RO
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Le Mans - Toulouse, deschiderea rundei a șaptea din Ligue 1, se joacă diseară, de la 21:45. Partida de pe Stade Marie-Marvingt va fi transmisă în direct de VOYO Sport 1.

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Le Mans - Toulouse, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 21:45

Le Mans și Toulouse sunt vecine de clasament. Gazdele ocupă locul 14, iar oaspeții sunt pe 15, ambele cu șase puncte și același bilanț: o victorie, trei remize și două înfrângeri.

Revenită în prima ligă după 16 ani, Le Mans a obținut singurul succes în fața lui Lorient, scor 2-1, și este neînvinsă acasă în acest campionat, unde a mai remizat cu Brest și Lens, de fiecare dată 2-2. Echipa lui Patrick Videira vine însă după eșecul cu PSG, 1-3.

Toulouse a început sezonul cu două înfrângeri în primele trei etape, dar este neînvinsă în ultimele trei partide. Runda trecută, formația pregătită de Jens Berthel Askou a revenit de la 0-2 și a remizat pe terenul liderului Monaco, 2-2. De altfel, toate cele trei deplasări din acest sezon s-au încheiat cu același scor.

Istoricul recent al duelurilor directe îi favorizează pe oaspeți. Toulouse a câștigat ultimele patru confruntări de campionat. Cea mai recentă datează însă din 30 ianuarie 2010, când s-a impus cu 3-1 la Le Mans, într-un meci în care a înscris și Andre-Pierre Gignac.

Ultima victorie a gazdelor împotriva lui Toulouse a fost în mai 2007, scor 1-0, în deplasare.

Clasamentul din Ligue 1

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