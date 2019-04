Neymar si-a pus la zid coechipierii dupa infrangerea din finala Cupei: "Trebuie sa taca din gura si sa asculte!"

Neymar a marcat primul sau gol dupa mai bine de 3 luni, insa PSG a fost invinsa la penalty-uri in finala Cupei Frantei.

Starul celor de la Paris Saint-Germain, Neymar, si-a criticat colegii dupa finala Cupei Frantei, pierduta de PSG la penalty-uri in fata celor de la Rennes. Nkuku a ratat penalty-ul decisiv iar Rennes s-a impus cu 6-5. In timpul regulamentar a fost 2-2 dupa ce PSG a condus cu 2-0! Mbappe a fost eliminat in minutul 118 dupa o intrare criminala.



"Trebuie sa fim barbati in vestiar, sa fim mai uniti. Vad multi jucatori tineri care sunt, nu neaparat pierduti, insa dau mai mult din gura decat sa asculte. Trebuie sa asculte in loc sa vorbeasca. Uneori cand vorbeste un jucator experimentat, ei raspund inapoi. Cand antrenorul vorbeste, raspund inapoi.



Nu asa va ajunge echipa departe. Suntem jucatori mai experimentati, asa ca trebuie sa ne respecte mai mult, sa ne asculte mai mult. Am facut la fel cand eram la inceput" a spus Neymar in zona mixta dupa partida.

Implicat intr-un scandal dupa meci

Neymar poate avea probleme cu legea dupa finala Cupei Frantei. El a lovit un fan in tribuna, iar acesta ameninta ca va face plangere impotriva brazilianului!