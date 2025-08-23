Ilan Kebbal a marcat un gol senzațional în Marseille - Paris FC, meci transmis sâmbătă de VOYO. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a reușit o capodoperă, la 2-0 pentru echipa lui Roberto De Zerbi, Marseille. Decarul lui Paris FC a șutat cu stângul, din interiorul careului, chiar la vinclu, fără șanse pentru portarul gazdelor - VEZI VIDEO MAI SUS.

Născut în Marseille, Ilan Kebbal, decarul lui Paris FC, valorează 5 milioane de euro. Stângaciul algerian în vârstă de 27 de ani mai are contract cu Paris FC până pe 30 iunie 2028. Tehnicul fotbalist e înalt de 1,69 m și a început fotbalul la Bordeaux.



Campionatul Franței e transmis în direct de VOYO.

