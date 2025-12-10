Rapid, club la care a ajuns în 2022, visează la titlu în acest sezon. Giuleștenii ocupă primul loc după 19 etape și sunt deja practic siguri de prezența în play-off.

Dan Șucu: "Obiectivul Rapidului este calificarea în cupele europene. Vor fi schimburi de jucători cu Genoa"



De partea cealaltă, după un start foarte slab sub comanda lui Patrick Vieira, Genoa a reușit să se redreseze în urma numirii lui Daniele De Rossi pe banca tehnică. Echipa la care joacă și Nicolae Stanciu a urcat pe locul 14, cu 14 puncte în 14 etape.



Într-un interviu amplu acordat pentru ziarul Il Secolo XIX, Dan Șucu a vorbit și despre ținta Rapidului din acest sezon - calificarea în cupele europene - dar și despre legătura care există și va exista între Genoa și clubul din Giulești.



"Obiectivul Rapidului este calificarea în cupele europene. Fanii sunt foarte înflăcărați, la fel ca cei de la Genoa. Au fost multe probleme la Rapid în trecut, dar acum nu mai avem nicio datorie. Ultimul titlu a fost câștigat în urmă cu 20 de ani, iar acum încercăm să insuflăm o mentalitate de învingători.



Fotbalul românesc crește cu repeziciune și devine mai competitiv. Audiența din ultimii trei ani, atât de pe stadioane, cât și de la TV, a crescut 20% pe sezon.



Sinergia dintre Genoa și Rapid va crește și ea. Vor fi inclusiv schimburi de jucători, iar asta va ajuta. Cei doi directori sportivi comunică în mod constant, iar la Rapid am investit masiv în infrastructura pentru academie, în cea pentru prima echipă, dar și în proiecte de responsabilitate socială pentru a le permite tinerilor români să practice sport. Trebuie să dai înapoi ceea ce primești", a spus Șucu, citat de Calcio e Finanza.

