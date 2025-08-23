Marseille – Paris FC, 18:00, LIVE pe VOYO

Olympique Marseille a început noul sezon din Ligue 1 cu un eșec, scor 0-1, cu Rennes, iar echipa antrenată de Roberto De Zerbi este în căutarea primelor puncte.

La fel este și în cazul lui Paris FC, care, în prima rundă din campionatul Franței, a cedat pe terenul lui Angers, scor 0-1.

Lucrurile sunt tensionate la Marseille. După eșecul cu Rennes, tensiunea a fost la cote alarmante, iar Rabiot și Rowe s-au luat la ceartă la vestiare, lucru ce l-a scos din minți pe De Zerbi, care i-a scos din lot pe cei doi.

Cel mai probabil, în locul celor doi, Roberto De Zerbi va miza pe Kondogbia și Aubameyang.

