Ansu Fati era considerat urmașul lui Messi la Barcelona

Ansu Fati s-a apucat de muzică, urmând să lanseze melodia "Sea Como Sea" (spaniolă - "Fie așa cum o fi"), o combinație de stiluri muzicale (afrobeats, reggaeton, amapiano), pentru casa de discuri Music Brokers. "În sfârșit pot să vă împărtășesc o veste minunată! Pe 19 iunie, va fi lansat #SeaComoSea, primul meu single. Este un proiect foarte special pe care l-am creat cu atât de mult entuziasm și pe care am fost nerăbdător să-l împărtășesc cu voi toți. Sper să rezoneze cu voi, să vă miște și să vi-l însușiți la fel de mult cum am făcut-o și eu", a transmis fotbalistul.

Atacantul de 23 de ani a crescut la prestigioasa La Masia, iar la nivel de seniori a jucat pentru FC Barcelona (2019-2023, 2025), Brighton & Hove Albion (2023-2024 / împrumutat) și AS Monaco (2025-2026 / împrumutat). Monegascii au decis să plătească 13 milioane de euro pentru a-l achizționa definitiv. Are 10 selecții și 2 goluri pentru Spania, iat în palmaresul său se găsesc La Liga (2), Copa del Rey (2), Supercopa de Espana (1) și UEFA Nations League (1). Până la debutul lui Lamine Yamal era considerat urmașul lui Leo Messi pe Nou Camp.

Și alți jucători au fost atrași de muzică

Ansu Fati nu e singurul fotbalist care are o înclinație către muzică. În 2024, Moise Kean (KMB) și Rafael Leao (WAY45), rivali pe teren în Serie A, dar buni prieteni în afara gazonului, au lansat un album de muzică hip-hop. Atacantul de la Fiorentina colaborase deja cu grupul rap 19F și albumul său de debut a fost "Chosen", cu 11 piese, printre care "Outfit", "Bombay", "I was born a winner" și "Non voglio tornare broke".

Alți jucători care au cochetat cu o carieră muzicală sunt Petr Cech (un talentat toboșar), Alexis Sanchez (poate să cânte la nivel profesionist la pian și orgă electronică), Jurgen Locadia (a lansat mai multe piese pentru Powerhouse Music), Jese Rodriguez (sub numele de scenă Jey M a colaborat cu pietenul său, DJ Nuno, formând o trupă de spanish reggaeton) sau Daniel Osvaldo (s-a lăsat de fotbal în 2020, pentru a conduce trupa rock Barrio Viejo).

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