Italianul Moise Kean, atacantul Fiorentinei, este bun prieten cu portughezul Rafael Leao, extrema stângă de la AC Milan. Cei doi au în comun dragostea pentru muzică și au în plan să lanseze un album, în viitorul apropiat. În 2023, Kean s-a lansat oficial în lumea muzicii.



Atacantul lui Juventus a colaborat sub pseudonimul KMB cu grupul rap 19F pentru melodia "Outfit". Acesta a cântat în limba italiană, cu câteva cuvinte preluate din engleză, despre tendințele vestimentare la modă. El este cunoscut ca un avid colecționar de tricouri vintage cu imprimeuri ale unor rapperi old-school. În același timp, Leao folosește numele de scenă WAY45.

"Rafa e prietenul meu, un băiat de aur"



"Lucrăm împreună la un album de muzică. Rafa e prietenul meu, un băiat de aur. L-am întâlnit prima dată acum câțiva ani, când am jucat unul împotriva celuilalt la echipele naționale și am păstrat legătura. Prietenia mea cu Leao și McKennie (n.r. - Weston McKennie, mijlocașul central de la Juventus) cred că e ceva unic în lumea fotbalului.



Pasiunea pentru muzică a început când eram junior la Asti. În timpul liber unii copii jucau fotbal, alții făceau freestyle. Am început să mă gândesc că într-o zi poate că voi face muzică pentru a-mi exprima personalitatea. Dacă Dumnezeu îți dă mai multe talente, de ce să nu profiți de ele? Cred că un om poate fi bun în mai multe domenii, un concept care nu există astăzi în Italia", a declarat talentatul fotbalist italian.



Tatăl lui Kean a fost fotbalist, iar mama este cântăreață

Moise Bioty Kean (24 de ani) s-a născut la Vercelli (Piemont) din părinți originari din Coasta de Fildeș. Biorou, tatăl său, a jucat fotbal pentru naționala ivoriană, în timp ce mama, Isabelle, este cântăreață. El s-a format la academiile celor de la Asti, Torino și Juventus (2010-2017), iar la seniori a fost legitimat la "Bătrâna Doamnă" (2016-2017, 2018-2019, 2021-2024), Hellas Verona (2017-2018 / împrumutat), Everton (2019-2020), PSG (2020-2021 / împrumutat) și Fiorentina (2024 - prezent).



Are 17 selecții și 5 goluri pentru naționala Italiei, iar în palmares are două titluri în Serie A (2016-2017, 2018-2019), câte un trofeu Coppa Italia (2016-2017) și Supercoppa Italiana (2018), titlul (2020-2021) și Supercupa (2020) în Franța, un loc trei în Nations League (2020-2021) și o finală de Campionat European U19 (2018).



Poate juca ca atacant central sau extremă stânga și este cotat 18 milioane de euro. Fratele său mai mare, Giovanni Kean (30 de ani), joacă tot atacant, dar a evoluat la formații mai modeste, precum Savona, Giulianova, Roccella, Rieti, Termoli, Nola și Asti. Este vărul fotbaliștilor Massimo Goh (US Massese) și Abdoulaye Bamba (Angers).



Rafa Leao vorbește fluent patru limbi

Rafael Alexandre da Conceicao Leao (25 de ani) este născut la Almada, tatăl său fiind originar din Angola și mama emigrând din Sao Tome și Principe. S-a format la juniorii cluburilor Amora, Foot 21 și Sporting Lisabona. La seniori a evoluat la Sporting Lisabona (2017-2018), Lille (2018-2019) și AC Milan (2019-prezent).



Are 35 de selecții și 4 goluri pentru naționala Portugaliei. În palmares are titlul în Serie A (2021-2022), fiind campion european de juniori U17 (2016) și vicecampion continental la categoriile de vârstă U19 (2017) și U21 (2021). A fost declarat cel mai bun jucător din Serie A al sezonului 2021-2022, are titlul de jucătorul cu cele mai multe pase decisive în Italia (2023-2024) și deține recordul în fotbalul italian pentru cel mai rapid gol înscris (6.2 secunde, contra lui Sassuolo, în stagiunea 2020-2021).



Vorbește fluent portugheza, engleza, italiana și franceza și și-a lansat autobiografia la editura Piemme, în 2024, denumită "Smile" ("Zâmbet"). Poate juca ca extremă stânga și atacant central și este cotat la 75 de milioane de euro.



Foto - Getty Images