Există fotbal și fără PSG! Finală neașteptată în Cupa Franței Ligue 1
NiceCoupe de FranceLensElye WahiStade de France
OGC Nice s-a calificat în finala Cupei Franţei la fotbal, după ce a învins în deplasare, cu scorul de 2-0, formaţia RC Strasbourg, într-o partidă disputată miercuri seara.

Strasbourg - Nice 0-2 și Lens - Toulouse 4-1 în semifinale

Eroul oaspeţilor a fost Elye Wahi, autorul ambelor goluri ale întâlnirii de pe Stade de la Meinau, în minutele 51 şi 82.

OGC Nice, triplă câştigătoare a Cupei Franţei (1952, 1954, 1997), va înfrunta în finală echipa RC Lens, care a dispus la rândul ei marţi, în prima semifinală, cu scorul de 4-1, de formaţia FC Toulouse.

Gruparea "Sang et Or", ocupanta locului secund în Ligue 1, s-a impus prin golurile marcate de Florian Thauvin (9 - penalty), Allan Saint-Maximin (18), Mathieu Udol (36) şi Adrien Thomasson (74).

FC Toulouse, câştigătoarea Cupei Franţei în 2023, a înscris golul de onoare prin Santiago Hidalgo (21).

Finala actualei ediţii a Cupei Franţei se va disputa în data de 22 mai, pe Stade de France.

