Transferat de Manchester United în această vară, de la Inter, pentru 52,5 milioane de euro, Andre Onana a fost titular în amicalul dintre Manchester United și Lens, disputat pe Old Trafford, cu o săptămână înainte de startul Premier League.

Înlocuitorul lui David de Gea a încasat un gol după 23 de minute. Florian Sotoca, atacantul lui Lens, a deschis scorul cu un lob din cercul de la centrul terenului. Andre Onana a fost surprins avansat și nu a reușit să mai ajungă la mingea expediată de fotbalistul francez.

"Moment jenant pentru Andre Onana", au titrat cei de la Goal după golul lui Lens. "Fanii lui Manchester United cer ca Onana să fie trimis înapoi la Inter, iar la United să revină De Gea", a fost și reacția celor de la The Sun.

RC Lens’ Florian Sotoca has just beaten André Onana with this strike ???????????? pic.twitter.com/kewAnecU30