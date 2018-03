E groasa! Seicul lui PSG merge in Brazilia sa il ROAGE pe Neymar sa ramana! Anuntul francezilor

Sefii lui PSG se tem serios ca il vor pierde pe Neymar.

Neymar se recupereaza in Brazilia pentru Cupa Mondiala, iar apoi vrea sa plece la Real Madrid. Si colegii sai au recunoscut ca brazilianul nu vrea sa mai ramana la PSG dupa eliminarea din Champions League.

Desi a spus de mai multe ori ca nu se pune problema unei despartiri la doar un an de la transferul de 222 de milioane de euro, seicul Nasser Al Khelaifi va zbura in Brazilia pentru a negocia cu Neymar ramanerea pe Parc des Princes, a aflat Telefoot. Titlul oficial al vizitei este o discutie cu medicul si pentru a afla cum decurge recuperarea, insa francezii cred ca vizita sefului de la PSG este in realitate legata de negocierile cu Neymar pentru respectarea contractului valabil pana in 2022.

Al Khelaifi a luat decizia in urma semnelor tot mai clare ca atacantul vrea sa plece. Acesta ar apela la aceeasi strategie folosita la Barcelona, cand a semnat un contract nou, in ciuda faptului ca stia ca va pleca.

Acum vrea sa joace pe Bernabeu, acolo unde are sanse mai mari sa se afirme si sa castige Balonul de Aur. PSG a fost eliminata chiar de Real din optimile Champions League.