Cu toate acestea, Pep Guardiola a răspuns zvonurilor din media referitoare la faptul că Neymar ajunge la City, spunând că nu este cazul ca starul brazilian să facă pasul în Anglia, la gruparea sa.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, consacrat în ce privește transferurile, l-a citat pe Neymar care a vorbit pentru presa internațională despre situația sa în ansamblu.

„Vreau să rămân la Paris Saint-Germain. Nimeni din club nu mi-a spus planul pentru viitorul meu. Nu știu ce vor să facă cu mine, dar eu vreau să rămân”, au fost cuvintele lui Neymar.

