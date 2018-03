PSG i-a stabilit PRETUL lui Neymar! Suma halucinanta pe care o cer seicii pentru brazilian

Cei de la Real Madrid au fost informati de pretul pentru care Neymar poate pleca de la PSG.

Spaniolii de la AS anunta astazi ca Neymar este principalul obiectiv pentru Real Madrid in vara acestui an iar prima intalnire a avut deja loc intre reprezentantii jucatorului si cei ai Realului.

La aceasta intalnire ce a avut loc in urma cu cateva saptamani la Paris intre emisarii Realului, tatal lui Neymar si 2 avocati, cei de la Real Madrid au fost informati de pretul pentru care cei de la Paris Saint-Germain ar fi dispusi sa-l cedeze pe Neymar: 400 de milioane de euro! La intalnire a fost discutat si bonusul pe care l-ar primi Neymar la semnatura si salariul!

Real Madrid este hotarata sa faca un nou transfer galactic dupa o "seceta" de aproape 4 ani! De la transferul lui James dupa Mondialul din 2014, Real Madrid nu a mai facut transferuri majore.