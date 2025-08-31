VIDEO EXCLUSIV Două goluri din foarfecă și o bombă din afara careului! Hattrick-ul senzațional reușit de Joao Neves

Două goluri din foarfecă și o bombă din afara careului! Hattrick-ul senzațional reușit de Joao Neves Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Joao Neves a reușit să marcheze un hattrick în victoria lui PSG cu 6-3 în fața lui Toulouse.

TAGS:
Joao NevesPSGToulouseLigue 1goluri
Din articol

PSG a câștiga cu 6-3 meciul cu Toulouse din etapa a treia de Ligue 1 și se află pe primul loc în campionatul Franței.

Joao Neves de trei ori, Ousmane Dembele de două ori și Bradley Barcola au marcat pentru PSG, în timp ce Charlie Cresswell, Yann Gboho și Alexis Vossah au înscris pentru Toulouse.

Hattrick-ul senzațional reușit de Joao Neves

Într-un meci cu nouă goluri, Joao Neves a furat lumina reflectoarelor în urma unui hattrick de zile mari.

Mijlocașul portughez a descris scorul cu o foarfecă în minutul 7 și și-a făcut singur concurență la golul al doilea marcat de el, tot din foarfecă. De această dată procedeul a fost și mai spectaculos, iar Joao Neves făcuse dubla după doar 14 minute trecute din meci.

Ca să încheie partida perfect, jucătorul portughez a marcat al treilea gol cu o ghilea din afara careului. Neves l-a lăsat fără replică pe portarul advers după ce a trimis în vinclu.

Mijlocașul de 20 de ani are zece goluri și tot atâtea pase decisive, în 61 de meciuri jucate în tricoul lui PSG.

80 de milioane de euro este cota lui Joao Neves, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Primul gol a lui Joao Neves

Al doilea gol a lui Joao Neves

Al treilea gol a lui Joao Neves

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parub&icirc;i, a fost ucis la Liov. A fost &icirc;mpușcat de 5 ori
ARTICOLE PE SUBIECT
A fost spectacol total pe VOYO! Scoruri nebune &icirc;n Ligue 1: Lorient - Lille 1-7 și Toulouse - PSG 3-6
A fost spectacol total pe VOYO! Scoruri nebune în Ligue 1: Lorient - Lille 1-7 și Toulouse - PSG 3-6
PSG i-a stabilit noul preț lui Gianluigi Donnarumma. Destinația: Premier League!
PSG i-a stabilit noul preț lui Gianluigi Donnarumma. Destinația: Premier League!
PSG - Angers 1-0. Victorie la limită cu Fabian Ruiz decisiv! Dembele, penalty ratat
PSG - Angers 1-0. Victorie la limită cu Fabian Ruiz decisiv! Dembele, penalty ratat
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a decis! Ordin pentru Florin Tănase, după ce Darius Olaru a &icirc;nceput să miorlăie
Gigi Becali a decis! Ordin pentru Florin Tănase, după ce Darius Olaru "a început să miorlăie"
Maraton Ligue 1 pe VOYO! Lyon - Marseille, de la 21:45, cel mai așteptat meci! Toate meciurile zilei
Maraton Ligue 1 pe VOYO! Lyon - Marseille, de la 21:45, cel mai așteptat meci! Toate meciurile zilei
Stanciu i-a cucerit pe italieni! Anunțul presei din Peninsulă &icirc;naintea meciului de gală cu Juventus
Stanciu i-a cucerit pe italieni! Anunțul presei din Peninsulă înaintea meciului de gală cu Juventus
FC Argeș - Metaloglobus, LIVE TEXT pe Sport.ro! Premieră &icirc;n Superliga. Andone e ne&icirc;nvins &icirc;n fața lui Teja
FC Argeș - Metaloglobus, LIVE TEXT pe Sport.ro! Premieră în Superliga. Andone e neînvins în fața lui Teja
CFR Cluj - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro! Cifrele care &icirc;l sperie pe Mandorlini
CFR Cluj - FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro! Cifrele care îl sperie pe Mandorlini
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

Capitolul la care FCSB a spulberat tot &icirc;n Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

Capitolul la care FCSB a spulberat tot în Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

Au apărut cotele pentru c&acirc;știgarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Au apărut cotele pentru câștigarea Europa League! Cine e marea favorită + unde se situează FCSB

Au picat contra lui FCSB și exultă: Vrem să jucăm c&acirc;t mai repede &icirc;mpotriva lor!

Au picat contra lui FCSB și exultă: "Vrem să jucăm cât mai repede împotriva lor!"

UEFA a anunțat programul FCSB-ului &icirc;n Europa League! C&acirc;nd se joacă primul meci

UEFA a anunțat programul FCSB-ului în Europa League! Când se joacă primul meci

CITESTE SI
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!