Joao Neves de trei ori, Ousmane Dembele de două ori și Bradley Barcola au marcat pentru PSG, în timp ce Charlie Cresswell, Yann Gboho și Alexis Vossah au înscris pentru Toulouse.

PSG a câștiga cu 6-3 meciul cu Toulouse din etapa a treia de Ligue 1 și se află pe primul loc în campionatul Franței.

Hattrick-ul senzațional reușit de Joao Neves

Într-un meci cu nouă goluri, Joao Neves a furat lumina reflectoarelor în urma unui hattrick de zile mari.

Mijlocașul portughez a descris scorul cu o foarfecă în minutul 7 și și-a făcut singur concurență la golul al doilea marcat de el, tot din foarfecă. De această dată procedeul a fost și mai spectaculos, iar Joao Neves făcuse dubla după doar 14 minute trecute din meci.

Ca să încheie partida perfect, jucătorul portughez a marcat al treilea gol cu o ghilea din afara careului. Neves l-a lăsat fără replică pe portarul advers după ce a trimis în vinclu.

Mijlocașul de 20 de ani are zece goluri și tot atâtea pase decisive, în 61 de meciuri jucate în tricoul lui PSG.

80 de milioane de euro este cota lui Joao Neves, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Primul gol a lui Joao Neves

