Cât trebuie să plătească Manchester City dacă vrea să-l transfere pe Donnarumma

Portarul italian a intrat în ultimul an de contract cu gruparea de pe Parc des Princes și este gata de o nouă provocare. În ultima vreme, Manchester City a intrat ”pe fir” și a început deja negocierile cu Donnarumma.



Donnarumma, aproape de plecarea de la PSG



Transferul pare să fi intrat în linie dreaptă, mai ales că Manchester City forțează aducerea unui portar, având în vedere că Ederson s-a înțeles deja cu Galatasaray. PSG i-a fixat, între timp, suma de transfer italianului.



Potrivit britanicilor de la Mirror, PSG cere 26 de milioane de lire sterline pentru a renunța la portarul titular al echipei din ultimele patru sezoane, adică echivalentul a 30 de milioane de euro.



Donnarumma evoluează pentru PSG din 2021. Atunci a fost transferat pe Parc des Princes alături de alte staruri ale fotbalului, printre care Sergio Ramos, Leo Messi sau Achraf Hakimi.

