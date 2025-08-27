Cât trebuie să plătească Manchester City dacă vrea să-l transfere pe Donnarumma

Cât trebuie să plătească Manchester City dacă vrea să-l transfere pe Donnarumma Premier League
PSG este gata să renunțe la Gianluigi Donnarumma (26 de ani), după patru ani. Parizienii sunt aproape de a-l ceda la Manchester City.

Gianluigi DonnarummaPSGManchester City
Portarul italian a intrat în ultimul an de contract cu gruparea de pe Parc des Princes și este gata de o nouă provocare. În ultima vreme, Manchester City a intrat ”pe fir” și a început deja negocierile cu Donnarumma.

Donnarumma, aproape de plecarea de la PSG

Transferul pare să fi intrat în linie dreaptă, mai ales că Manchester City forțează aducerea unui portar, având în vedere că Ederson s-a înțeles deja cu Galatasaray. PSG i-a fixat, între timp, suma de transfer italianului.

Potrivit britanicilor de la Mirror, PSG cere 26 de milioane de lire sterline pentru a renunța la portarul titular al echipei din ultimele patru sezoane, adică echivalentul a 30 de milioane de euro.

Donnarumma evoluează pentru PSG din 2021. Atunci a fost transferat pe Parc des Princes alături de alte staruri ale fotbalului, printre care Sergio Ramos, Leo Messi sau Achraf Hakimi.

Italienii vor ca Donnarumma să-și găsească o echipă cât mai repede

Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia lui Gianluigi Donnarumma, care şi-a anunţat marţi plecarea de la Paris Saint-Germain într-o postare publicată pe Instagram.

"Gigio este foarte important pentru noi [...] Suntem îngrijoraţi, dar suntem convinşi că, pe lângă faptul că este un portar foarte puternic, este şi un jucător matur şi complet [...]

Sper că îşi va găsi echilibrul. Este cel mai important şi cel mai puternic portar din lume", a spus preşedintele FIGC.

