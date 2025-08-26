Manchester City trebuie să plătească 30-35 de milioane de euro pentru Gianluigi Donnarumma

După un sezon magic cu PSG în care a cucerit inclusiv Liga Campionilor, Donnarumma a fost scos din calcule de Luis Enrique, care a transmis că își dorește un portar cu profil diferit. Campioana Europei l-a cumpărat pe Lucas Chevalier, iar lui Donnarumma, care mai are un an de contract, i s-a arătat ușa.



Donnarumma, care și-a exprimat public nemulțumirea legată de modul în care a fost tratat de PSG, este acum aproape de un transfer la Manchester City. Pep Guardiola a discutat personal cu italianul, iar gruparea de pe Etihad a aflat acum suma pe care ar trebui să o plătească pentru serviciile campionului european cu Italia.



Deși inițial cerea 50 de milioane de euro pentru Donnarumma, PSG s-a răzgândit. Având în vedere că goalkeeper-ul se află în ultimul an de contract, iar ruptura este una totală, parizienii vor acum o sumă cuprinsă între 30 și 35 de milioane de euro, scrie RMC Sport.



Afacerea ar trebui să se concretizeze în această săptămână, ultima de mercato, însă mai întâi este așteptat transferul lui Ederson, goalkeeper-ul lui City ofertat de Galatasaray.

Donnarumma și-a luat deja adio de la fanii lui PSG. Îmbrăcat civil, portarul a fost pe Parc des Princes la partida de vineri seară cu Angers (1-0), din Ligue 1, transmisă de VOYO.

Donnaraumma a fost portarul lui PSG timp de patru sezoane. A sosit gratis după ce și-a încheiat contractul cu AC Milan, a strâns 161 de meciuri și a cucerit 10 trofee, cel mai important fiind cel al Ligii Campionilor.

Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la PSG

Într-un mesaj de adio postat în urmă cu aproximativ două săptămâni, Donnarumma a părut să facă referire la Luis Enrique drept principalul vinovat pentru situația creată. Antrenorul lui PSG a insistat pentru aducerea unui alt portar în această vară, francezul Lucas Chevalier (23 de ani), de la Lille.



"Am dat totul din prima zi în care am ajuns aici, atât pe teren, cât și în afara lui pentru a apăra poarta lui PSG.



Din nefericire, cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup și nu mai pot contribui la succesul echipei. Sunt dezamăgit și trist.



Sper că voi avea șansa de a-i mai privi în ochi încă o dată pe fanii de pe Parc des Princes pentru a-mi lua rămas bun așa cum trebuie. Dacă nu se întâmplă asta, vreau să știți că susținerea și afecțiunea voastră au însemnat enorm pentru mine. Îmi voi aminti mereu toate emoțiile, toate nopțile magice trăite cu voi, cei care m-ați făcut să mă simt ca acasă.



Colegilor mei, care au reprezentat a doua familie, le mulțumesc pentru fiecare bătălie, fiecare zâmbet, fie moment împărtășit. Veți fi mereu frații mei.



Să joc la acest club și să trăiesc în acest oraș a fost o onoare imensă. Mulțumesc, Paris", a transmis Donnarumma.

