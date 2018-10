Thierry Henry a spus 'DA'! Semneaza pe 3 ani cu AS Monaco

AS Monaco intra intr-o noua era!

L'Equipe anunta ca Thierry Henry si-a dat acordul pentru a prelua echipa. Francezii scriu ca fostul superstar de la Arsenal si Barcelona va fi antrenorul lui Monaco in urmatorii 3 ani.

Thierry Henry, 41 de ani, si-a inceput cariera de jucator tot la Monaco, pe care a parasit-o in 1999 pentru Juventus.

Sefii clubului l-au avut mereu ca optiune numarul 1 pe fostul atacant. Monaco s-a despartit in aceasta saptamana de portughezul Jardim, victima a rezultatelor sub asteptari ale echipei. Henry va fi anuntat oficial maine ca nou antrenor al lui Monaco, iar prezentarea in fata presei ar urma sa aiba loc luni, conform L'Equipe.

Monaco e abia pe 18 in Franta, cu 6 puncte din 9 meciuri.