Povestea romanului care i-a arbitrat pe Zlatan, Kaka, Beckham si Henry! Cum a ajuns in MLS

Peste mari si tari, un arbitru roman imparte dreptatea printre americani.

Sorin Stoica are 42 de ani si in ultimii opt ani i-a arbitrat pe Kaka, Drogba, Beckham, Ibrahimovic sau Henry.

Dupa povestea lui se poate face un film despre visul american. Drumul de la Buzau la Cleveland a fost plin de episoade frumoase, multa munca si nopti pierdute prin avioane, totul pentru cu un singur scop: a arbitrat in Major League Soccer, cel mai important campionat de fotbal din America de Nord si un loc in care starurile din Champions League isi arata experienta in finalul carierei.

Discutia cu Sorin Stoica a fost deschisa si fara raspunsuri seci si diplomate.

