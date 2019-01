Thierry Henry, dat afara dupa 3 luni la Monaco! Incredibil: cine e favorit sa vina in locul sau

Thierry Henry n-a mai castigat cu Monaco de pe 4 decembrie. Sefii clubului ii pregatesc demiterea.

Daily Mirror scrie ca Henry va fi dat afara in urmatoarele 48 de ore. In locul sau are sanse mari sa fie numit Leonardo Jardim, chiar fostul antrenor al echipei din Principat.



Jardim s-a despartit de Monaco in Octombrie, dar conducerea lui Monaco il vede capabil sa salveze situatia. Monaco e penultima in Ligue 1, cu doar 15 puncte castigate in 21 de etape. Fosta finalista de Champions League, Monaco a ratat toate obiectivele mari ale acestui sezon. Mai e implicata doar in Cupa Ligii, unde o va intalni in semifinale pe Guingamp, pe 29 ianuarie.