Alex Chipciu s-a dezlănțuit după Voluntari - ”U” Cluj și a trecut la acuzații: ”În mod intenționat! Ce fotbal să mai jucăm așa?”

La capătul celor 90 de minute ale confruntări din etapa #10 a Superligii României, ”U” Cluj s-a impus cu 2-0 pe stadionul ”Anghel Iordănescu” din Voluntari, dar chiar și așa, criticile ardelenilor au început să curgă.

Alexandru Chipciu, veteranul clujenilor, s-a legat în principal de starea gazonului de pe ”Anghel Iordănescu”, sugerând că iarba ar fi fost lăsată intenționat mai mare pentru a îngreuna jocul de pase al echipelor oaspete.

”Un meci greu, au avut și ei ceva ocazii. Dar cred că ocaziile au venit pe fondul că noi încercam să pasăm. Câmpul ăsta era până la genunchi, nu puteam. Au făcut intenționat, cu siguranță.

Dar, până la urmă i-am prins și am dat gol. Cred că am fost mult mai buni decât ei. Din meciul de azi rămânem doar cu punctele și plecăm acasă.

Era iarba până la genunchi, face mingea trei minute de la unul la altul. În mod intenționat, cu siguranță. Dar asta e, ne-am adaptat.

LPF, FRF, cine trebuie să facă? Nu avem reguli. Iarba poate să fie cum vrea. Am înțeles că avem stadioane unde echipele nu pot interveni peste primărie, dar aici e echipa cu primăria. Și se face așa, intenționat. Ce fotbal să mai jucăm? Mă rezum doar la victoria asta”, a spus Chipciu după meci.

Ambele goluri din Voluntari - ”U” Cluj s-au marcat în repriza secundă. Mai întâi, Marius Ștefănescu a deschis scorul (min. 73), iar Alibek Aliev (min. 87) a închis tabela de marcaj în finalul confruntării.