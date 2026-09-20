Lionel Messi nu s-a uitat la bani și a pus pe masă 2.600.000 de euro

Lionel Messi a contribuit cu 2,6 milioane de euro la construirea unui centru dedicat copiilor și adolescenților care suferă de cancer. Donația a fost făcută prin Fundația Leo Messi și a ajutat la finalizarea finanțării pentru SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.

Lionel Messi nu s-a uitat la bani și a donat 2.600.000 de euro

Centrul face parte din Spitalul „Sant Joan de Deu” și are o suprafață de 5.137 de metri pătrați. Proiectul a necesitat o investiție totală de aproximativ 30 de milioane de euro, acoperită parțial de Fundațiile Leo Messi și Stavros Niarchos.