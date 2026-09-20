Lionel Messi nu s-a uitat la bani și a pus pe masă 2.600.000 de euro

Lionel Messi nu s-a uitat la bani și a pus pe masă 2.600.000 de euro Fotbal extern
SPORT.RO
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Act caritabil făcut de „La Pulga”.

TAGS:
Lionel Messifundatia leo messiSJD Pediatric Cancer Center Barcelonafundatia Stavros Niarchos
Din articol

Lionel Messi a contribuit cu 2,6 milioane de euro la construirea unui centru dedicat copiilor și adolescenților care suferă de cancer. Donația a fost făcută prin Fundația Leo Messi și a ajutat la finalizarea finanțării pentru SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.

Lionel Messi nu s-a uitat la bani și a donat 2.600.000 de euro

Centrul face parte din Spitalul „Sant Joan de Deu” și are o suprafață de 5.137 de metri pătrați. Proiectul a necesitat o investiție totală de aproximativ 30 de milioane de euro, acoperită parțial de Fundațiile Leo Messi și Stavros Niarchos.

SJD Pediatric Cancer Center Barcelona este destinat exclusiv copiilor și adolescenților cu afecțiuni oncologice. În aceeași clădire există spații pentru diagnostic, tratament, cercetare, studii clinice și sprijin pentru familii. Centrul are capacitatea de a trata aproximativ 400 de pacienți pe an, informează Todo Noticias.

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