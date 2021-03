Asta este ULTIMA NEBUNIE a lui Mbappe! Cum a putut sa inscrie impotriva lui Brest

PSG s-a deplasat la Brest in saisprezecimile de finala ale Cupei Frantei.

Campioana en-titre s-a impus cu 3-0 in fata lui Brest si si-a asigurat prezenta in optimile Cupei Frantei.

Kylian Mbappe a deschis scorul in minutul 9, iar Sarabia a dublat avantajul oaspetilor in minutul 43. Acelasi Mbappe a dat lovitura finala, in minutul 73.

Prima reusita a campionului mondial este cu adevarat incredibila! Marco Verratti a recuperat la jumatatea terenului, balonul a ajuns la Mbappe, care a demarat superb, si-a fentat adversarul si a inscris cu un sut in vinclu dupa cursa de 40 de metri.

Mbappe a ajuns la 25 de goluri in acest sezon pentru PSG. Francezii se pregatesc de meciul retur din optimile Champions League cu Barcelona, dupa ce in tur s-au impus cu 4-1.