"Acolo nici nu dai examen! A stat o luna in Ucraina!" Becali, anunt de ultima ora despre situatia lui 'Mbappe' Coman dupa ce a ramas fara permis! Becali s-a temut ca fotbalistul poate ajunge la INCHISOARE

Florinel Coman (22 de ani) a ramas fara permisul obtinut in Ucraina dupa ce a fost prins pe autostrada cu 160 km / ora.

Autoritatile n-au facut inca niciun anunt in privinta validitatii actului aratat de Coman, care i-a fost insa retinut fotbalistului. Becali spune ca atacantul sau poate sa conduca in continaure fare probleme. Avocatii sai l-au asigurat si ca 'Mbappe' nu risca pedeapsa cu inchisoarea. Becali a oferit noi detalii despre presupusa metoda prin care Coman ar fi obtinut permisul de conducere.

Patronul FCSB are acum o noua versiune: fotbalistul ar fi petrecut o luna in Ucraina, unde n-a dat insa nici macar examen pentru ca regulile de permis sunt diferite fata de cele din Romania.

"A dat in engleza, asa stiu. Nici nu-i poate retine permisul ca n-are peste 180 la ora. Cred ca l-a luat cand a fost accidentat, nu stiu, a fost o data accidentat, parca, in perioada aia. A stat vreo luna acolo. E foarte usor de verificat. Acolo dai si il iei. Faci scoala de soferi, platesti, si primesti permisul. Nu mai dai examenul, asa e! De ce sa nu poti sa-l iei? Poti in orice tara! In Cipru il iei imediat! Sunt tari care permit asta, sunt tari care nu permit.

E pe internet asta, dai nu-stiu-ce acolo si vezi. Nu stiu de ce n-a dat in Romania. Poate nu stia alea, nu stiu. A dat unde era mai usor, poate nu putea sa-l ia aici. Eu, daca pot sa-l iau in italia sau in Franta, daca pot sa conduc, daca zice pe carnet ca e international... ce are?

Am vorbit cu avocati, au inceput sa rada: nu exista puscarie pentru condus fara carnet. La a 3-a, a 4-a abatere primesti puscarie. Intai e amenda penala, apoi suspendare 6 luni, un an... Cand eram la inchisoare era un baiat acolo condamnat. Fusese prins a 3-a oara fara carnet si baut. Deci ca sa-i dea un an si jumatate a trebuit sa fie si baut!", a spus Becali la Digisport.