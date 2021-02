Cum arata permisul de conducere prezentat Politiei de catre 'Mbappe' Coman! De unde ar fi fost eliberat de fapt documentul

Florinel Coman s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost oprit de Politie pe autostrada, prezentand un permis de conducere emis in alta tara.

Fotbalistul celor de la FCSB, care conducea cu 165 de km/h, le-a aratat oamenilor legii un permis de conducere care ar fi fost eliberat in Ucraina, conform spuselor lui Gigi Becali, si care nu ar fi valabil in tara noastra.

Potrivit jurnalistilor de la SpyNews, documentul prezentat de Coman este "un permis de conducere emis de un site in care se poate plati o suma de bani, insa el este fake si in toata aceasta situatie nu e nimic legal".

In plus, conform aceleiasi surse, Florinel Coman nu apare nicaieri in bazele de date din Ucraina ca avand un permis de conducere eliberat acolo.

Iata cum arata permisul pe care l-a prezentat 'perla' lui Becali dupa ce a fost oprit de Politie:

Sursa foto: SpyNews