'BESTIILE' Mbappe si Haaland, intr-un top de SENZATIE! Clasamentul in care starul lui PSG il domina CLAR pe Haaland 

Un jucator de la Barcelona a avut cea mai mare crestere a cotei in ultimul an.

Un studiu recent realizat de firma KPMG a aratat ca Pedri este fotbalistul care si-a imbunatatit cel mai mult cota in ultimele luni, in timp ce Kylian Mbappe este cel mai scump din lume, avand o valoare estimata de 185 de milioane de euro.

In ultimul an, cota de piata a lui Pedri a crescut cu 26 de milioane de euro, tanarul jucator de la Camp Nou fiind urmat in top de Phil Foden, al carui pret s-a marit cu 20 de milioane de euro.

In clasamentul celor mai scumpi fotbalisti din lume, lider este in continuare Mbappe, chiar daca valoarea sa a scazut cu 15 milioane de euro fata de anul trecut. Francezul este urmat in top de Harry Kane si Raheem Sterling, cotati la 125 de milioane de euro fiecare.

Printre cei mai valorosi jucatori din 2021 se mai afla si Jadon Sancho (118 milioane de euro), Neymar (115 milioane de euro), Marcus Rashford (115 milioane de euro) si Erling Haaland, cotat la 110 milioane de euro. Norvegianul a prins la limita top 10, fiind la egalitate, pe ultimul loc, cu Sadio Mane.