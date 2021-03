Gestul cu care Mbappe a topit inimile fanilor! Ce mesaj emotionant a transmis dupa victoria din campionat cu Dijon

Kylian Mbappe s-a facut remarcat in acest weekend in Franta si nu prin golurile reusite in fata celor de la Dijon.

Starul lui PSG a marcat o dubla in ultima etapa din Ligue 1, dar a atras atentia printr-un gest facut in afara terenului.

Implicat in ceea ce se intampla in localitatea sa natala, Bondy, Mbappe s-a aratat afectat de moartea unui pusti de doar 15 ani, care a fost impuscat in urma unei altercatii, pierzandu-si viata.

Fotbalistul a postat un mesaj emotionant pe contul sau de Twitter, postarea impresionandu-i pe fanii sai.

"Nu poate fi ramas bun pentru noi. Nu are importanta unde esti, vei ramane mereu in inimile celor din Bondy. Odihneste-te in pace. Sincere condoleante celor din familie", a fost mesajul lui Mbappe.

Aymen

« Il n'y a pas d'au revoir pour nous. Peu importe où tu es, tu seras toujours dans le coeur des Bondynois. »

Repose en paix.

Mes condoléances les plus sincères à ses proches.

???????????????? — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 27, 2021

Incidentul in urma caruia un copil de doar 15 ani si-a pierdut viata a avut loc in cartierul Nelson Mandela. Pustiul a avut o disputa cu doi barbati care au revenit ulterior la locuinta baiatului si l-au impuscat in piept. Cei doi indivizi au fost prinsi de politie si retinuti sub acuzatia de asasinat.

Mbappe si-a aratat mereu sprijinul fata de tinerii din localitatea in care a crescut, anul trecut transmitand un mesaj pentru autoritati.

