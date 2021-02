"In curand ne decidem!" Leonardo, anuntul MOMENTULUI in legatura cu viitorul lui Mbappe! Ce se intampla cu Neymar si Di Maria

Kylian Mbappe (22 ani) ar putea pleca de la PSG in vara!

Paris Saint-Germain incearca sa ii prelungeasca intelegerea lui Mbappe inca de cateva luni, insa negocierile nu au ajuns inca intr-un punct comun. Mbappe ar putea parasi gruparea din Paris in vara daca seicii nu sunt de acord cu cererile sale.

Directorul sportiv al lui PSG, Leonardo a vorbit despre discutiile cu Mbappe, dar si despre fotbalistii carora seicii vor sa le prelungeasca intelegerile: Neymar, Bernat si Di Maria.

"Am fost surprins de parerile despre Mbappe. Pozitia lui este din ce in ce mai importanta, responsabilitatile sunt ale lui, apoi si constanta sa.

Vorbim cu el, vorbim de ceva timp. Pozitia noastra este clar, stim ce ne dorim. Vom ajunge in punctul in care se va lua o decizie. Avem o discutie buna, ne decidem in curand.

Vorbim si cu Neymar, suntem pe un drum bun. Nu a semnat inca, insa ne aflam intr-un punct bun, iar obiectivul este sa incheiem cat mai repede posibil. Vorbim si cu Bernat si Di Maria, vrem sa le prelungim contractele tuturor", a spus Leonardo pentru France Bleu Paris.