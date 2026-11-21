Desire Doue (21 de ani) s-a accidentat și a fost schimbat de Luis Enrique, în minutul 44, cu Ferran Torres.
Momente de groază pentru Desire Doue în Nice - PSG
Fotbalistul ce evoluează pe postul de aripă dreapta este suspect de o ruptură a ligamentelor încrucișate.
Doue a fost scos de pe teren pe targă, după ce a pus piciorul greșit în timp ce încerca să dribleze.
Francezul a țipat din cauza durerii provocate de accidentare, iar coechipierii săi și-au pus mâinile în cap când au văzut cum se prezintă situația.
Pe urmele lui Kvaratskhelia?
Dacă diagnosticul va fi confirmat, Desire Doue va lipsi tot restul sezonului. Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani) a suferit o ruptură de ligamente încrucișate în PSG - Barcelona 4-2 din Liga Campionilor.
Până să se accidenteze, Doue reușise să marcheze golul de 2-1 pentru PSG în minutul 32. În total, în 15 meciuri din sezonul curent, el a marcat șase goluri și a oferit patru pase decisive.