Fostul arbitru Marius Avram a comentat momentul uluitor, la pauza meciului disputat la Slobozia.

Ce a spus Marius Avram după ce fanii au sabotat sistemul VAR la Dinamo - Petrolul

Marius Avram este de părere că arbitrul Gabriel Mihuleac a gestionat foarte bine momentul și a luat decizia corectă. Cu toate acestea, Avram spune că a fost surprins să îl vadă într-un cadu pe central cum vorbea la telefonul mobil. Cel mai probabil cu un oficial de la Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA),

"Decizia a fost corectă, fault în careu și penalty. Mă pun în mintea arbitrului, încerc să-mi dau seama ce e în momentul respectiv. Ești chemat să revezi o fază de posibil penalty și, înainte să ajungi acolo, ecranul se defectează într-un fel sau altul.

S-a întâmplat ceva, dar tu știi că e o fază pe care trebuie să o revezi și atunci, în mod normal, te îndrepți către oficiali și îi întrebi în cât timp se poate remedia ecranul și, dacă nu se mai poate remedia, decizia rămâne cea de pe teren.

Presupun că a primit informații că în câteva minute va fi gata. Ăsta e motivul pentru care a așteptat. El trebuia să ia o decizie capitală. Sper că am fost destul de clar.

N-am înțeles de ce vorbea la un telefon mobil (n.r Gabriel Mihuleac). Contează cine i-a dat mobilul, vreun observator de joc să-i spună să vorbească cu cei de la CCA, probabil, și a acceptat.

În mod normal, n-are voie să primească niciun telefon mobil și să vorbească", a declarat Marius Avram, pentru Digi Sport.

Dan N'Lundulu a deschis scorul în meciul dintre Dinamo și Petrolul, după ce David Irimia l-a faultat în careu pe Rodrigo Martins. Atacantul oaspeților a înscris cu sânge rece, după ce meciul a fost întrerupt aproape 20 de minute.

Arbitrul Gabriel Mihuleac a încercat să vadă reluarea fazei, dar fanii aflați la tribună au încercat să strice monitorul VAR. Cablul de alimentare ar fi fost stricat de suporteri. Dacă monitorul nu ar fi pornit în cele din urmă, arbitrul ar fi trebuit să ia o decizie fără să vadă reluarea fazei.