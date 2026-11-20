PSG vrea să profite de problemele cu legea pe care le are Manchester City și a pus ochii pe un star din lotul ”cetățenilor”. Clubul din Anglia chiar a depus recent un apel ”detaliat”, în urma publicării unui raport al unei comisii independente care detaliază încălcări pe scară largă ale regulilor financiare de către gigantul din Premier League, dar nu are șanse prea mari de reușită.

Rayan Cherki, de la Manchester City, dorit de PSG

PSG s-a interesat de situația echipei din Manchester, iar astfel a început să se gândească și la jucătorii pe care îi poate aduce gratis sau pentru o sumă mult mai mică decât ar fi sperat în cazul în care ”cetățenii” nu aveau aceste probleme.

Astfel, ar putea face pasul în Ligue 1 - Rayan Cherki, mijlocaș ofensiv în vârstă de 23 de ani, născut chiar în Franța, dar care este sub contract cu Manchester City din vara anului 2025, când a venit de la Lyon, pentru 36,5 milioane de euro.

La doar 21 de ani, Cherki era văzut ca un produs de lux al Academiei Lyon. A reprezentat Franța la toate categoriile de vârstă și a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice, sub comanda lui Thierry Henry.

PSG țintește transferul lui Rayan Cherki, legitimat la Manchester City

A făcut pasul la Manchester City, așadar, în vara anului 2025, pentru 36.5 milioane de euro, iar în acest timp a adunat 72 de partide, 18 goluri și 19 pase decisive. Actuala sa cotă de piață, conform Transfermarkt, se ridică la 110 de milioane de euro!

În funcție de verdictul care se va da în privința clubului din Manchester, atunci el ar putea pleca la PSG fie gratis, fie pentru o sumă de transfer mult mai mică decât ar fi fost plătit în ”condiții normale”.