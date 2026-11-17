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Fostul internaţional francez (13 selecţii), Layvin Kurzawa şi-a anunţat, marţi, retragerea din activitate, la vârsta de 34 de ani. Fundaşul stânga a evoluat, printre altele, la Monaco şi la PSG. În perioada petrecută la clubul din capitală, a scris istorie în Liga Campionilor, devenind singurul fundaş care a reuşit o triplă în această competiţie.

Kurzawa s-a retras din fotbal

Layvin Kurzawa a decis marţi să se retragă. „Îmi închei cariera de fotbalist cu o mândrie imensă şi o profundă recunoştinţă”, a scris el într-o postare pe Instagram. „Sunt conştient de norocul pe care l-am avut să trăiesc această pasiune şi să-mi îndeplinesc visul. Povestea mea ca jucător se încheie, dar fotbalul va rămâne pentru totdeauna legat de persoana care am devenit”.

Format la Monaco, unde a promovat în Ligue 1 în 2013, Kurzawa (34 de ani) s-a alăturat apoi echipei PSG, unde şi-a îmbogăţit palmaresul, câştigând cinci titluri de campion al Franţei, cinci Cupe ale Franţei, patru Cupe ale Ligii şi şase Trofee ale Campionilor.

A fost prezent în mai multe momente memorabile ale clubului din capitală în Liga Campionilor; printre altele, a trăit „remontada” FC Barcelona din 2017, fiind titular în meciul retur (1-6) pe postul de fundaş stânga şi marcând un autogol, precum şi finala Ligii Campionilor din 2020, pierdută în faţa Bayern München (0-1).

De asemenea, este singurul fundaş din istorie care a reuşit o triplă într-un meci din Liga Campionilor, cu ocazia victoriei împotriva echipei Anderlecht (5-0), pe 31 octombrie 2017.

Convocat pentru prima dată la echipa naţională a Franţei în 2014, Kurzawa a înregistrat 13 selecţii şi a marcat un gol – împotriva Italiei (3-1) în septembrie 2016 – cu „Les Bleus”.

Cu toate acestea, el nu a participat la nicio competiţie majoră, nefiind inclus în lotul lui Didier Deschamps pentru Euro 2016 sau Cupa Mondială din 2018.

Absent din lotul naţional din 2019, şi-a încheiat cariera în Indonezia, unde a câştigat titlul de campion în luna mai a anului trecut.

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