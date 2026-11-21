După eșecul cu Bosnia, internaționalul român a mărturisit că traversează o perioadă dificilă la echipa de club și a lăsat să se înțeleagă că ar putea schimba echipa în iarnă.
Nu s-a schimbat nimic pentru Dennis Man! Ce s-a întâmplat la ultimul meci al lui PSV
Dennis Man a revenit la PSV Eindhoven după meciurile echipei naționale.
Deși a fost un om de bază sezonul trecut, când a contribuit la titlul câștigat de PSV, în această stagiune, Peter Bosz nu se mai bazează pe internaționalul român, iar Man a stat mai mult pe bancă.
Acest lucru nu s-a schimbat nici după acțiunea echipei naționale. PSV a învins-o cu 4-1 în deplasare pe NEC Nijmegen, în etapa 13 din Eredivisie, iar Dennis Man a fost din nou rezervă neutilizată. Bosz l-a preferat pe Ivan Perisic în formula de start în locul internaționalului român. La scorul de 4-0, Bosz l-a scos din teren pe Perisic și l-a introdus pe Esmir Bajraktarevic.
Kostic, Perisic, Kaplan și van Bommel au marcat golurile celor de la PSV, în timp ce pentru NEC Nijmegen a înscris doar Linssen.
PSV Eindhoven este lider în campionatul Olandei, cu 29 de puncte, la patru lungimi în fața lui Ajax, care are însă un meci mai puțin disputat.
Dennis Man: ”Lucrurile nu merg foarte bine la PSV!”
După eșecul României la Zenica, în fața Bosniei, scor 1-2, Dennis Man a vorbit și despre problemele pe care le întâmpină la echipa sa de club.
”După cum ştiţi, echipa de club pentru mine… lucrurile de acolo nu merg foarte bine, nu am niciun gând, decât să mă antrenez, să fiu sănătos şi vedem ce va fi”, a spus internaționalul român.
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