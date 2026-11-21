Fostul star al lui Monaco și PSG s-a retras din fotbal

Fostul internaţional francez (13 selecţii) Layvin Kurzawa şi-a anunţat, marţi, retragerea din activitate, la vârsta de 34 de ani.

Fundaşul stânga a evoluat, printre altele, la Monaco şi la PSG. În perioada petrecută la clubul din capitală, a scris istorie în Liga Campionilor, devenind singurul fundaş care a reuşit o triplă în această competiţie.

Layvin Kurzawa a decis marţi să se retragă. „Îmi închei cariera de fotbalist cu o mândrie imensă şi o profundă recunoştinţă”, a scris el într-o postare pe Instagram: „Sunt conştient de norocul pe care l-am avut să trăiesc această pasiune şi să-mi îndeplinesc visul. Povestea mea ca jucător se încheie, dar fotbalul va rămâne pentru totdeauna legat de persoana care am devenit”.

Format la Monaco, unde a promovat în Ligue 1 în 2013, Kurzawa (34 de ani) s-a alăturat apoi echipei PSG, unde şi-a îmbogăţit palmaresul, câştigând cinci titluri de campion al Franţei, cinci Cupe ale Franţei, patru Cupe ale Ligii şi şase Trofee ale Campionilor.

Troyes - Le Havre 3-1 în primul meci al rundei (rezumat VOYO)