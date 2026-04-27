Singurul antrenor cu „coloană vertebrală“ al FCSB-ului din ultimele sezoane a rezistat în funcție cinci meciuri. Apoi, Mirel Rădoi (45 de ani) s-a lămurit că nu e de stat la un club unde debandada se „vede“ până în Oman, după cum a scris Sport.ro aici.

În acest moment, cu trei meciuri înainte de terminarea play-out-ului, FCSB e în căutarea unui „principal“ cu apucături de „secund“. Pentru că omul care va îmbrăca treningul de „A1“ va fi nevoit să pună în aplicare ideile tehnico-tactice ale lui Gigi Becali.

Mihai Stoica are un favorit: Răzvan Lucescu

În acest context, Mihai Stoica a fost întrebat, la Prima Sport, cu ce antrenor român ar vrea să lucreze. Asta pentru că, după plecarea lui Rădoi, Meme a exclus venirea unui tehnician din țară, spunând că toate variantele aflate pe listă sunt din străinătate.

Și, totuși, Mihai Stoica are un antrenor din România pe care l-ar vrea, la FCSB. Cu precizarea că știe și el că preferatul său nu va veni niciodată la clubul patronat de Gigi Becali.

„Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. E foarte complicat, pentru că Răzvan, la nivelul la care a ajuns, cred că va avea oferte mult mai interesante din toate punctele de vedere decât oferta din partea noastră. Știu ce salarii a avut și la PAOK și în Arabia Saudită. Noi suntem, totuși, în România. E o diferență uriașă față de noi“, a spus președintele Consiliului de Administrație.

Răzvan Lucescu a antrenat ultima dată în țară, în 2014, când a condus Petrolul Ploiești în 28 de meciuri. Apoi, a fost, pe rând, la Xanthi Skoda (Grecia), PAOK Salonic (Grecia), Al-Hilal Riad (Arabia Saudită) și, din nou, la PAOK Salonic, unde e și acum.