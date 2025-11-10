La un club patronat de un om imprevizibil, care astăzi spune ceva, pentru a susține contrariul ulterior, ce se întâmplă, în campania actuală, se încadrează perfect într-un decor haotic.

Desigur, au mai fost campioane, chiar foarte multe, care au avut o cădere dramatică după un sezon reușit. Chiar acum asistăm la o asemenea situație, în Premier League, în cazul lui Liverpool, aflată pe 8, la 8 puncte de lider. Și, totuși, trupa pregătită de Arne Slot menține un standard, cât de cât ridicat, în condițiile în care ocupă un loc respectabil în clasamentul din Champions League, 8 din 36.

FCSB, în schimb, s-a dus în cap peste tot! Pentru că la parcursul dezolant din campionat se adaugă și cel din Europa League, unde echipa are trei înfrângeri consecutive, în acest moment.

FCSB, la un minim istoric, de când avem play-off și play-out

La începutul toamnei, când FCSB a intrat în grupa de Europa League, mulți au crezut că, odată cu această performanță, va veni și urcarea din campionat. Ceea ce nu prea s-a întâmplat. Pentru că acum, când am și trecut deja de jumătatea sezonului regulat, FCSB e tot în zona de play-out!

De fapt, când luăm la puricat clasamentul Superligii din ultimul deceniu, de când am trecut la sistemul cu play-off și play-out, vedem că niciodată FCSB n-a stat atât de prost, cu doar 20 de puncte strânse din 16 partide! Iată confirmarea:

*2024-2025: locul 6, 24 de puncte

*2023-2024: locul 1, 34 de puncte

*2022-2023: locul 5, 23 de puncte

*2021-2022: locul 2, 34 de puncte

*2020-2021: locul 1, 34 de puncte

*2019-2020: locul 4, 27 de puncte

*2018-2019: locul 2, 31 de puncte

*2017-2018: locul 1, 35 de puncte

*2016-2017: locul 1, 33 de puncte

*2015-2016: locul 4, 27 de puncte

O altă constatare, când ne uităm la statistica de mai sus: e pentru prima dată, după un deceniu, când etapa a 16-a o găsește pe FCSB pe loc de play-out! Și, având în vedere că etapele se tot împuținează, iar campioana nu reușește să ajungă în Top 6, prinde contur un alt scenariu horror pentru Gigi Becali: ratarea play-off-ului!

În acest context, după mulți ani, Cupa României devine un obiectiv major pentru bucureșteni, în condițiile în care câștigătoarea are garantat accesul în Europa League.

