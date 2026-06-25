Darius Olaru a plecat în această vară de la FCSB și a semnat cu Royale Union Saint-Gilloise, club din primul eșalon al Belgiei, care a încheiat stagiunea pe poziția secundă și care va evolua în preliminariile UEFA Champions League în noul sezon.

Victor Pițurcă l-a avertizat pe Olaru că în Belgia va evolua într-un campionat mult mai intens din punct de vedere fizic și l-a criticat pentru modul ușor în care cădea în duelurile din Superliga României (VEZI AICI CE A SPUS PIȚURCĂ).

MM Stoica i-a dat replica lui Victor Pițurcă: ”E grav ce spui”

Declarațiile fostului selecționer au ajuns și la urechile lui MM Stoica. Oficialul roș-albaștrilor l-a înțepat în câteva rânduri pe Pițurcă și a evidențiat, ulterior, calitățile fostului căpitan.

”Este alt ritm față de campionatul nostru, de acord. Olaru avea alt ritm pentru campionatul nostru. Olaru a demonstrat valoare și ritm și că face diferența în Europa împotriva unor echipe mult mai bune decât echipele care joacă în campionatul Belgiei.

Revine iar nu e bine, e pleonasm, grav. Mima și cădea, de căzut, își accentua poate loviturile pe care le primea, nu mima niciodată. Calități bune, normal că nu poate fi calități proaste, că de asta sunt calități, ca să fie bune.

Eu zic că echipele noastre se compară cu cele din Belgia, nu au de ce să nu se compare cu echipele din Belgia. Campionatul belgian pe care eu chiar l-am urmărit a suferit niște schimbări radicale.

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Acum câțiva ani, Anderlecht pornea favorită la fiecare început de sezon, acum Anderlecht nu mai există de când jucau Chipciu și cu Stanciu, deși jucători scoate. Belgia este o rampă de lansare pentru mulți fotbaliști, asta e adevărat. Doar că, cluburile de la noi vor să ia bani pe jucători, iar cluburile din Belgia nu își permit să plătească bani foarte mulți.

Eu cred că Olaru a fost studiat foarte mult de cei de la Royale Union SG, știu cât de analitici sunt. Se bazează foarte mult pe cifre. Și cifrele lui Olaru au fost extraordinare. Pentru că vârstă nu are să facă, așa cum spune fostul selecționer, pasul în alt campionat. Ce alt campionat? Are 28 de ani. Are o calitate de care lumea nu vorbește.

Nu e vorba numai că aleargă mult. Nu e numai asta, că e marcator și folosește ambele picioare. El tot timpul accelerează când primeşte mingea. El niciodată nu cere mingea la picior.

El se demarcă pe toată lățimea terenului. Are o chestie nemaipomenită pentru jucătorii români. Nu există jucător român care să facă ce face el pe poziția aia. Cere mingea în profunzime, accelerează. De aia e faultat mereu, pentru că el accelerează. Nu există niciun jucător în ultimii ani, un optar sau chiar decar, de profilul lui”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Olaru este o pierdere pentru FCSB. Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, el a plecat de la clubul patronat de Gigi Becali după șase ani și jumătate.

Fotbalistul a bifat 256 de apariții în toate competițiile pentru FCSB, și-a trecut în cont 63 de goluri și, pe deasupra, a oferit și 45 de pase decisive.