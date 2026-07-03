Victor Pițurcă a văzut transferul plănuit de Gigi Becali și a reacționat: ”E de rău!”

Victor Pițurcă a văzut transferul plănuit de Gigi Becali și a reacționat: ”E de rău!” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali speră să rezolve două transferuri spectaculoase în următoarele zile.

TAGS:
FCSBVictor PiturcaGigi Becalidenis dragusTrabzonspor
Din articol

În primul rând, finanțatorul de la FCSB speră să îl poată transfera pe Denis Drăguș, atacantul legitimat la Trabzonspor, dar și pe Florinel Coman de la Al Gharafa. 

Victor Pițurcă: ”Dacă Drăguș vine la FCSB și nu joacă la nivelul dorit, atunci este de rău!”

  • Denis dragus
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Victor Pițurcă a comentat un eventual transfer al lui Denis Drăguș la FCSB. Fostul selecționer al României crede că mutarea ar fi una foarte bună pentru gruparea patronată de Gigi Becali, chiar dacă există și posibilitatea ca atacantul să nu confirme, având în vedere că în ultimul sezon nu a jucat foarte mult. 

Pițurcă spune că Gigi Becali nu ar trebui să meargă pe instinct când vine vorba despre transferul lui Denis Drăguș și spune că ar trebui să îi lase pe cei din staff-ul tehnic al roș-albaștrilor să îl analizeze pe atacant înainte de a plăti sume mari de bani pentru a-l aduce la FCSB.

Nu pot spune că Drăguș nu ar fi bun pentru FCSB. Cred că ar fi o mutare bună. Este un jucător bun, cu calități, puternic, de valoare pentru campionatul României. În același timp, trebuie să fim conștienți că nu prea a jucat în Turcia în ultima vreme și nu a avut reușite.

A venit la națională, a făcut meciuri bune, dar nu s-a impus la echipa de club. Deși joacă într-un campionat de valoare medie, cum este cel al Turciei. Ar trebui analizat bine înainte. De ce? Pentru că sunt bani mulți la mijloc. Vorbim despre un salariu mare și el nu vine pentru mai puțin.

Atunci, trebuie să faci tu un efort și să-i dai atât. Dacă vine la FCSB și nu joacă la nivelul dorit, atunci este de rău. Înseamnă că ai făcut alegerea greșită. Antrenorul, împreună cu cei care se ocupă de transferuri, trebuie să discute, să vadă cum vor să joace, care este strategia. La întâmplare e mai greu... Fotbalul în ziua de astăzi înseamnă bani, dar și proiecte”, a spus Victor Pițurcă, potrivit Digisport.

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