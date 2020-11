Vestea pe care voia sa o auda Gigi Becali! "Toata lumea are dreptul sa joace pe Ghencea!" Anuntul facut de FRF

Stadionul din Ghencea este gata de inaugurare, iar CSA i-a dat interzis FCSB-ului pe noua arena.

Mihai Stoichita, directorul tehnic FRF, a declarat ca din sursele lui a inteles ca oricine va putea juca pe noul stadion daca va plati chirie. Oficialul Federatiei nu crede ca doar clubul CSA si echipele nationale au dreptul sa joace pe stadionul din Ghencea, chiar daca acesta poarta numele 'Steaua'.

"Din ce am vazut toata lumea are dreptul sa joace pe el. Si Rapid are dreptul sa joace pe el daca plateste chirie. Probabil ca cei care poarta numele de CSA Steaua, e normal ca ei sa il inaugureze. pentru ca este locul fostului stadion, a purtat numele Steaua atatia ani de zile, il poarta in continuare si normal ei sunt. Dar problemele astea juridice care tin de administratie, nu imi apartin. Treaba lor", a declarat Mihai Stoichita pentru TelekomSport.

Ministerul Apararii Nationale a transmis in primavara ca doar sectiile de fotbal si rugby din cadrul clubului Steaua vor profita de facilitati noului stadion, alaturi de echipele nationale ale Romaniei. Ministerul a facut aceasta declaratie, chiar daca arena a fost construita din bani publici de la Compania Nationala de Investitii.

Totusi exista semne ca pe noul stadion vor putea evolua si alte echipe. CFR Cluj s-a antrenat in Ghencea, pe un teren secundar, dupa umilinta de la Roma din Europa League, scor 0-5. Clujenii au sosit din Italia la Bucuresti, si pentru ca in cateva zile aveau meci cu FC Arges, au ramas in capitala.

Tweet FCSB becali Ghencea CSA talpan Citeste si: