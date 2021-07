Becali anunță momentul în care FCSB va ajunge către CSA Steaua: "Lichidez tot și îi dau lui Talpan"

FCSB s-a instalat pe Dinu Todoran drept antrenor.

În ultima perioadă, s-a tot vorbit despre o posibilă revenire a lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Antrenorul este liber de contract și este unul dintre puținii antrenori care au demonstrat la FCSB, în ultimii ani, având în palmares titluri, dar și celebra campanie de primăvară europeană împotriva lui Ajax și Chelsea.

În acest sens, Becali a reacționat și a spus că Todoran va fi antrenorul echipei până la finalul acestui sezon. De asemenea, Becali a fost ironic și a spus că, dacă Todoran va piedre zece meciuri consecutive, va renunța la echipă și îi va ceda totul lui Talpan:

"Todoran va fi 500% până la play-off şi 100% până la finalul campionatului. Va fi antrenor principal. Nu mă mai interesează. Am un antrenor, antrenorul ăsta răspunde un an de zile. Dacă are 10 înfrângeri la rând, schimb toată echipă.

Dacă are 10 înfrângeri, lichidez tot şi îi dau lui Talpan. Eu nu mai rămân. Eu mai scot 2 milioane. Am spus că Tudoran rămâne până la final. Sunt numai minciuni. N-are rost, avem antrenor. Întrebaţi-mă peste un an!", a declarat Gigi Becali, pentru Realitatea Sportivă.