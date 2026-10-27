Veste bună pentru FCSB! Cel mai bine plătit fotbalist din Superliga revine pe gazon

Veste bună pentru FCSB! Cel mai bine plătit fotbalist din Superliga revine pe gazon Fotbal intern
SPORT.RO
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Denis Drăguș a depășit problemele medicale și și-a reluat pregătirea alături de coechipieri.

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Gigi BecaliFCSBdenis dragus
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Atacantul nu a mai evoluat pentru FCSB de la partida pierdută în campionat împotriva celor de la Universitatea Craiova, scor 0-5. Internaționalul de 27 de ani a suferit atunci o accidentare la genunchi care l-a ținut departe de teren.

Potrivit Trumedia, jucătorul nu mai acuză dureri și s-a antrenat cot la cot cu restul lotului. Staff-ul tehnic urmează să stabilească în perioada următoare momentul exact în care fotbalistul va fi reintrodus pe teren într-un meci oficial.

  • Denis dragus accidentare fcsb craiova
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Când ar putea reveni pe gazon Drăguș

Antrenorii analizează două variante pentru reintegrarea vârfului de atac. Prima opțiune este utilizarea lui Denis Drăguș în duelul cu Gloria Bistrița din Cupa României, iar a doua variantă vizează partida de campionat contra formației U Cluj.

Până la apariția problemelor medicale, Drăguș a bifat două prezențe și 61 de minute pe teren pentru FCSB, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă de gol.

Cinci milioane de euro este clauza de reziliere pe care Gigi Becali i-a stabilit-o fotbalistului pe care l-a adus liber de contract la FCSB.

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