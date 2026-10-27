Lovitura primită de FCSB! Jucătorul adus pe 400.000 de euro de Gigi Becali are probleme medicale

Ofri Arad (28 de ani) acuză dureri la spate și este incert pentru următoarele două partide ale FCSB. Mijlocașul defensiv nu a fost inclus în lot nici pentru duelul cu Rapid (scor 4-1), pe care l-a urmărit din lojă, alături de Mihai Stoica și de Denis Drăguș, un alt jucător indisponibil. Potrivit Fanatik, fotbalistul are dureri la spate, iar o decizie în privința sa va fi luată marți.
Delegația pregătită de Laurențiu Reghecampf va pleca miercuri după-amiază spre Bistrița, pentru a juca joi, în Cupa României. Sunt șanse mari ca Arad să rămână în București dacă nu va fi apt la ora deplasării. Roș-albaștrii mai au programată o partidă în Ardeal luni, 2 noiembrie, la Cluj, în campionat, urmată pe 7 noiembrie de duelul cu Corvinul, pe Arena Națională, ultimul înaintea pauzei dedicate echipelor naționale.
Criticat de Gigi Becali după meciul cu FC Voluntari
Cotat la 900.000 de euro pe Transfermarkt, Ofri Arad a ajuns la FCSB după despărțirea de Kairat Almaty, formație pentru care a marcat în Liga Campionilor, la Milano, într-un eșec cu Inter, scor 1-2. Pentru aducerea sa, Gigi Becali a achitat aproximativ 400.000 de euro, cu tot cu comisioane și prima de instalare, însă mijlocașul și-a pierdut locul de titular. Ultima sa apariție a fost în victoria din deplasare cu FC Voluntari, scor 2-1, când a intrat imediat după pauză, evoluția sa nemulțumindu-l pe finanțatorul clubului, care preferă acum să-l folosească la mijlocul terenului pe Risto Radunovic, alături de Karlo Muhar.
„Cu Voluntari am fost praf când au intrat Joao Paulo și Ofri Arad. Arad, pac cu latul în spate, la fundași centrali. Cred că îi e frică să joace. Pe Muhar cine îl mai scoate? Nimeni nu-l mai scoate nici pe Radunovic. Joacă cu Radunovic și Muhar acolo”, a spus Gigi Becali, potrivit sursei citate.