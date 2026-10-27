Lovitura primită de FCSB! Jucătorul adus pe 400.000 de euro de Gigi Becali are probleme medicale

Ofri Arad (28 de ani) acuză dureri la spate și este incert pentru următoarele două partide ale FCSB. Mijlocașul defensiv nu a fost inclus în lot nici pentru duelul cu Rapid (scor 4-1), pe care l-a urmărit din lojă, alături de Mihai Stoica și de Denis Drăguș, un alt jucător indisponibil. Potrivit Fanatik, fotbalistul are dureri la spate, iar o decizie în privința sa va fi luată marți.

Delegația pregătită de Laurențiu Reghecampf va pleca miercuri după-amiază spre Bistrița, pentru a juca joi, în Cupa României. Sunt șanse mari ca Arad să rămână în București dacă nu va fi apt la ora deplasării. Roș-albaștrii mai au programată o partidă în Ardeal luni, 2 noiembrie, la Cluj, în campionat, urmată pe 7 noiembrie de duelul cu Corvinul, pe Arena Națională, ultimul înaintea pauzei dedicate echipelor naționale.