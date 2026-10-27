De cealaltă parte a Canalului Mânecii, bucuria este totală. Coroana lui Kane pune capăt unei aşteptări de douăzeci şi cinci de ani, întrucât Anglia nu mai văzuse unul dintre ai săi câştigând Balonul de Aur de la Michael Owen, în 2001.

Harry Kane, noul Balon de Aur! Ce a titrat presa internațională

Ziarul The Sun face un joc de cuvinte cu titlul „Yes He Kan!” pe prima pagină, în timp ce The Guardian îl salută ca pe un „câştigător pe deplin merituos al celei mai înalte distincţii din fotbal”, care a dat dovadă de „o umilinţă remarcabilă în calitate de superstar”.

Aceeaşi opinie se regăseşte şi în Daily Mail. În editorialul său, Oliver Holt, redactor-şef al secţiei de sport, consideră că acest moment dovedeşte că fotbalul ştie să-i răsplătească pe cei care nu au căutat „nici glorie, nici controverse”, ci s-au dedicat „unei cariere marcate de excelenţă discretă”.

El menţionează, în treacăt, şi câteva contraexemple, precum Lamine Yamal, pe care îl acuză că abuzează de celebritatea sa „angajând artişti cu nanism pentru a-şi sărbători împlinirea vârstei de 18 ani”, sau Cristiano Ronaldo, despre care spune că are „un narcisism exuberant”.

Spania scrâşneşte din dinţi

De cealaltă parte a Pirineilor, Alexia Putellas este cea care se află în centrul atenţiei, după cum arată prima pagină a ziarului Marca, care subliniază în titlu „epoca de aur” a fotbalului feminin spaniol, sărbătorită din nou în cadrul ceremoniei.

Se simte totuşi o notă de amărăciune în ceea ce priveşte acordarea trofeului lui Harry Kane, mai ales într-un an în care „La Roja” a câştigat a doua stea. Ziarul sportiv AS nu se abţine astfel să-şi ironizeze puţin colegii englezi. „În această vară nu a existat o a doua stea, dar englezii trebuie totuşi să se gândească acum: Football’s Coming Home”, scrie cotidianul sportiv madrilen, potrivit News.ro.

În Catalonia, tonul este şi mai ofensiv. Santi Nolla, directorul publicaţiei catalane Mundo Deportivo, consideră că alegerea lui Kane drept cel mai bun jucător al lumii în acest sezon „nu reflectă realitatea”, într-un sezon în care acesta „nu a disputat nici finala Cupei Mondiale, nici cea a Ligii Campionilor, iar Bundesliga se clasează între locul al treilea şi al patrulea dintre cele mai bune cinci campionate europene”.

În opinia sa, câştigătorul ideal ar fi fost Lamine Yamal, care reprezintă „magia” şi întruchipează „imprevizibilul, spectaculosul, originalitatea”.

Mbappé, din nou frustrat

În Germania, ţara în care Harry Kane joacă zilnic sub tricoul Bayernului München, laudele sunt la ordinea zilei. „Sincer să fiu, chiar şi aici, în Bundesliga, simţim o anumită mândrie pentru acest profesionist exemplar”, mărturiseşte Henning Feindt în Bild, care profită de ocazie pentru a face o aluzie la campionatul german. Pentru el, Kane transmite „un mesaj tuturor vedetelor lumii: este posibil să câştigi Balonul de Aur chiar şi în Bundesliga!”.

L’Équipe îi jură loialitate „regelui Harry” pe prima pagină, iar Le Figaro aplaudă „încoronarea unui fotbal fără strălucire”. Rămâne însă seara lui Kylian Mbappé, menţionată doar în treacăt. „Ca o zi de luni…”, ironizează L’Équipe pentru a o rezuma, iar Le Parisien titrează „Alesul va mai aştepta”. Aceeaşi constatare se impune şi în Spania, unde Marca subliniază că jucătorul de la Real Madrid „a eşuat din nou”.