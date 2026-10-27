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Cinci echipe luptă pentru titlu în acest sezon, dacă ținem cont de valoarea loturilor, a antrenorilor și de potențialul financiar: Dinamo, Craiova, Rapid, „U” Cluj și FCSB. Găsiți în continuare plusurile și minusurile fiecăreia dintre ele. Nu am inclus-o în analiza de față pe Petrolul (locul 4 în acest moment) din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul ploieștean. DINAMO – Echilibru, posesie, dominare Locul 1 / 13 meciuri / 9 victorii / 3 egaluri / 1 înfrângere / Golaveraj 29–9 / 30 puncte Atuuri Dinamo este echipa cea mai constantă din Liga 1 până acum. A pierdut doar în prima etapă, la Petrolul, după care a urmat un parcurs aproape perfect. Echipa e puternică fizic, are capacitatea de a-și domina adversarii, ține de minge. Jucătorii au demonstrat și tărie de caracter în ultima etapă, revenind de la 0-2 la 2-2 pe terenul CFR-ului și chiar forțând victoria pe final. Apropo de posesie: a atins un procentaj de 76% în Gruia. Apropo de dominare: a tras 24 de șuturi spre poarta lui Vâlceanu! Minusuri - Posesia nu se transformă în ocazii clare. În meciul cu CFR, Dinamo a avut 76% posesie, 24 de șuturi, dar numai 1,14 xG. - Atunci când lipsește un titular, Pascual în cazul meciului cu CFR, există momente de nesiguranță în joc, așa cum s-a întâmplat la cele două goluri ceferiste. - Majoritatea fotbaliștilor din lot, chiar din primul 11, nu au experiența unui trofeu câștigat. Antrenor – Nuno Campos (portughez) - A pus accentul pe organizarea colectivă, fiind foarte atent la detalii, și a reușit într-un timp destul de scurt să creeze o identitate a echipei, beneficiind, ce-i drept, și de munca predecesorilor săi, Zeljko Kopic și Florentin Petre. - E inspirat în alegerea primului 11, iar la Cluj, contra CFR, i-au ieșit și schimbările: Hintsa și Tarbă au dat pasele decisive pentru egalare. Jucători-cheie - Pascual și Stojnov țin bine apărarea, iar primul impresionează și prin contribuția ofensivă! - Cîrjan e creierul de la mijlocul terenului, pare din ce în ce mai sigur pe el. - Armstrong – diavolul tasmanian, cel mai bun pasator decisiv din campionat, cu 10 assisturi. Plus 5 goluri, ceea ce înseamnă 15 contribuții la golurile „câinilor” în 13 meciuri – fantastic. Întrebări - Poate ține ritmul Dinamo până la finalul campionatului? - E nevoie de mai mult pentru titlu în afara organizării colective exemplare?

UNIVERSITATEA CRAIOVA – Cel mai valoros lot, atmosferă foarte bună, atacanți letali Locul 2 / 13 meciuri / 9 victorii / 2 egaluri / 2 înfrângeri / Golaveraj 32–9 / 29 puncte Atuuri - Campioana en-titre a părut din start și cu atât mai mult acum echipa cu cel mai valoros lot, cu multe rezerve de valoarea titularilor. - După un început ezitant, sunt tot mai multe demonstrații de forță: 4-0 cu „U” Cluj, 5-0 cu FCSB și Sepsi. Jocul capătă consistență, fotbaliștii se înțeleg foarte bine, câțiva dintre ei pot crea superioritate prin tehnica peste media campionatului, acțiunile de atac vin în valuri, presiunea e constantă pe adversar, ocazii și șuturi multe. - Cel mai bun atac din Superliga și cea mai bună apărare, alături de Dinamo. Jucători în mare formă în ofensivă: Al Hamlawi și Elisor. Ultimul a devenit golgheterul campionatului din postura de rezervă, cu 9 reușite până acum! Palestinianul a dat 13 goluri în ultimele 11 meciuri, incluzându-le pe cele de la națională. Minusuri - Jocul de la mijloc în sus depinde foarte mult de inspirația lui Cicâldău. - Baiaram are oscilații mari de formă. De multe ori, echipa joacă în 10 cu el pe teren. - Programul intens, cu meciuri în campionat, Cupă și Conference League, care poate uza anumiți jucători pe parcurs. Antrenor – Filipe Coelho (portughez) Nu e un geniu, dar compensează prin calm, echilibru și pragmatism. Marele lui merit este că știe să gestioneze un lot plin de jucători valoroși, folosind de multe ori o rotație inteligentă. Preferă controlul jocului și riscă arareori. Jucători-cheie - Cicâldău este unul din cei mai în formă jucători din campionat. A dat cinci pase decisive în ultimele patru meciuri oficiale jucate de Universitatea. Are trei goluri și cinci assituri în ultimele nouă apariții pe teren (șapte la echipa de club și două la națională). - Bancu este un adevărat lider, i se potrivește mai bine sistemul actual, 3-4-3. - Portarul Laurențiu Popescu dă siguranță prin intervenții precise și uneori decisive. - Carlos Mora e ca un spiriduș, mereu în acțiune, mereu energic, mereu gata să recupereze și să atace. - Al Hamlawi și Elisor - i-am caracterizat mai sus. Întrebări - Va face față Craiova pe trei fronturi sau vor apărea momente de oboseală? - Va reuși Baiaram să aibă constanță în joc? - Va găsi vreun adversar antidot pentru Al Hamlawi și Elisor?

Clasamente oferite de Sofascore

RAPID BUCUREȘTI – Spirit, câțiva jucători talentați, dar echipa nu e consolidată Locul 3 / 13 meciuri / 8 victorii / 3 egaluri / 2 înfrângeri / Golaveraj 21–13 / 27 puncte Atuuri - Rapid a arătat spirit și energie în multe dintre meciuri, Pancu le-a dat încredere jucătorilor și i-a încurajat mare parte din timp. - Sunt câteva individualități care pot decide meciuri: Moruțan, Alex Dobre, Stojilkovic, chiar Petrila, dacă își revine. Minusuri - Echipa e temătoare în derbyuri și nu știe să gestioneze momentele dificile, nu are reacție, nu poate controla jocul nici când este în avantaj, așa cum s-a întâmplat când avea 1-0 contra FCSB-ului. - În momentele în care adversara a început să pună presiune constantă, a cedat ușor-ușor și s-a prăbușit definitiv la un moment dat. Antrenor – Daniel Pancu. Este un bun motivator, simte bine jocul, schimbă de multe ori prompt sistemul în funcție de adversar și de situațiile ivite pe parcursul jocului. A reușit prin aceste atuuri să obțină 6 victorii la rând (cinci în campionat și una în Cupa României), dar n-a găsit o soluție viabilă când FCSB a trecut în control, deși a încercat ceva. Trebuie să arate în continuare că poate gestiona și meciurile cu adversari tari, atunci când echipa lui se află în maximă presiune. Jucători-cheie - Moruțan a avut o perioadă bună, dar a dispărut, mai ales contra FCSB-ului. E firav și ușor de blocat în duelurile unul la unul cu oponenți puternici. - Stojilkovici pare a fi atacantul care poate destabiliza orice apărare. A făcut-o și contra FCSB-ului, dar n-a mai reușit apoi să finalizeze o acțiune ce putea duce scorul al 2-1 pentru echipa lui. Are execuții de finețe, iar eficiența lui va crește, probabil, în timp. - Alex Dobre joacă mai mult pe toane, talent are, este probabil cel mai rapid fotbalist din campionat. Ar trebui să se dedice mai mult echipei și să nu mai fie atât de individualist, dar probabil că nu poate să facă asta. - Petrila poate fi și el decisiv, a demonstrat-o de mai multe ori, însă a fost accidentat și nu mai e cel dinainte. Întrebări - Va crește Rapid ca joc și eficiență? - Îi poate face Pancu pe jucători să nu se mai teamă de meciurile cu adversari experimentați?

UNIVERSITATEA CLUJ – Echipă formată, golgheter care confirmă, antrenor care cunoaște campionatul românesc Locul 5 / 13 meciuri / 7 victorii / 1 egal / 5 înfrângeri / Golaveraj 25–20 / 22 puncte Atuuri Nucleu experimentat, o echipă formată deja, care a confirmat în sezonul trecut și care ar trebui să fie, teoretic, mai puternică, mai ales că are același antrenor care a impus conceptul tactic de până acum. Un atac de multe ori letal, în frunte cu golgheterul Lukic, care a reușit 6 goluri și trei pase decisive în cele 10 jocuri de campionat în care a intrat până acum. El e susținut de alți jucători cu contribuții ofensive importante, ca Macalou, Drammeh și Mendy. Minusuri - Surprind slăbiciunile defensive, cu un număr mare de goluri primite, 20 în 13 etape, practic cea mai proastă apărare din primele 13 echipe din clasamentul la zi, la egalitate cu Farul și CFR. - Echipa e inconstantă, suferind cinci înfrângeri în 13 etape, în comparație cu una singură pentru Dinamo și câte două pentru Craiova și Rapid. Antrenor – Cristiano Bergodi (italian) Un antrenor aproape perfect pentru campionatul românesc, pe care îl cunoaște foarte bine, după mai multe experiențe ca „principal”. Este preocupat ca echipa lui să fie echilibrată din punct de vedere tactic, dar anul ăsta nu a găsit soluții pentru defensivă. Jucători-cheie - Jovo Lukic, golgheterul României în ediția precedentă de campionat, are deja în spate un Campionat Mondial cu Bosnia, chiar dacă nu a jucat foarte mult acolo. Și anul ăsta e în formă și gata să doboare recordurile sale din precedentul sezon. - Chipciu – unul dintre veteranii echipei, un adevărat lider prin implicare și discurs. - Macalou – viteză și tehnică, mereu un „ghimpe” în coasta defensivei adverse. Vine de multe ori cu soluții imprevizibile. Întrebări - Poate continua „U” Cluj parcursul din sezonul trecut, ba chiar să-l îmbunătățească (asta ar însemna titlul sau Cupa)? - Va reuși Bergodi să stabilizeze blocul defensiv al echipei?

FCSB – Resuscitarea cu Reghecampf, evoluția magistrală contra Rapidului și individualități care trebuie puse în slujba echipei Locul 6 / 13 meciuri / 6 victorii / 3 egaluri / 4 înfrângeri / Golaveraj 20–19 / 21 puncte Atuuri - Revenirea lui Reghecampf, care știe să lucreze foarte bine cu patronul, fără ca acesta să destabilizeze echipa. - Mai multe individualități, care, dacă vor fi puse în slujba echipei, pot aduce mari plusuri, și mă refer la Cisotti, la Muhar și chiar la Boutoutaou. - Prestația devastatoare din a doua repriză a derby-ului cu Rapid. Potențial atu: Prezența în lot a unui atacant penetrant, de națională, cum e Drăguș, dacă acesta își revine din toate punctele de vedere. Minusuri - Cele 9 puncte de recuperat față de actualul lider. Jucătorii vor fi mereu sub o presiune imensă. - Implicarea patronului, dacă aceasta se va mai produce. - Defensiva instabilă. Fundașii centrali nu inspiră încredere, echipa a primit deja 19 goluri în 13 etape. Antrenor – Laurențiu Reghecampf Reghecamp este antrenorul perfect pentru FCSB. A mai lucrat aici, îl cunoaște bine pe patron și, după cum spuneam și mai sus, îi poate intra sub piele, având abilitatea de a-l purta cu vorba acolo unde vrea să ajungă. Nu a mai avut rezultate în ultima vreme, aici poate fi o problemă, și trebuie să demonstreze că primele trei victorii nu au fost obținute doar datorită unui suflu nou. E preocupat de intensitatea jocului și de pregătirea fizică, pare inspirat și norocos. Jucători-cheie - Muhar – dacă joacă precum a făcut-o contra Rapidului. - Cisotti - morișca echipei. Aleargă mult și găsește soluții eficiente în ofensivă. Nu mai e la nivelul din anii trecuți, dar poate face multe lucruri bune pe parcursul unui meci. - Pădurariu – jucătorul care vine din urmă, are doar 19 ani, se simte o creștere a evoluțiilor lui de la meci la meci. - Stoian – Când i se va da încredere să joace mai mult, va înscrie și mai mult. Se simte când intră, e mereu implicat și prezent în fața porții adverse, nu se ascunde, nu dispare perioade lungi. Întrebări - Poate recupera FCSB diferența actuală față de primele locuri? - Cât timp va continua Reghecampf seria rezultatelor pozitive? - A reinventat Reghecampf echipa sau vorbim doar despre o reacție la venirea unui nou antrenor. Lupta la titlu în Superliga României | Concluzii Analizând toate cele de mai sus, am putea spune că Universitatea Craiova este favorita principală la câștigarea campionatului. Emit pretenții Dinamo, Rapid, chiar FCSB, iar „U” este outsidera din punctul meu de vedere. Un Top 5 ar putea arăta așa în momentul de față Craiova

Dinamo

Rapid

FCSB

„U” Cluj Dar, atenție, este un top cu datele după primele 13 etape. Pe parcurs se pot schimba multe: o echipă să intre în formă, alta să iasă, anumiți jucători importanți să se accidenteze, transferuri bine gândite în iarnă, rezistența mentală într-o astfel de luptă crâncenă. Pe FCSB am pus-o pe 4 pentru că trebuie să confirme jocul bun din ultima confruntare, contra Rapidului. Dar nu zic că nu poate urca.

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