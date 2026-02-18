Turki Al-Saeed fusese chemat de Rogers la echipa de seniori a lui Al Qadsiah

Fotbalul din Arabia Saudită este în doliu, după decesul tânărului jucător Turki Al-Saeed (16 ani). Internaționalul U19 era considerat unul dintre cei mai talentați juniori saudiți și fusese promovat recent de Brendan Rodgers în lotul primei echipe a lui Al Qadsiah FC, unde se pregătea alături de vedete precum Nacho (Spania), Koen Casteels (Belgia), Julian Weigl (Germania), Yasser Al-Shahrani (Arabia Saudită), Nahitan Nandez (Uruguay), Christopher Bonsu Baah (Ghana), Gabriel Carvalho (Brazilia), Julian Quinones (Mexic), Gaston Alvarez (Uruguay), Musab Al-Juwayr (Arabia Saudită), Otavio (Portugalia) și Mateo Retegui (Italia).

Fotbalistul a decedat într-un accident de mașină

Conform detaliilor publicate în presa locală, Turki Al-Saeed a murit într-un accident de mașină, în zona metropolitană Dammam. Cum în Arabia Saudită vârsta legală pentru conducerea pe drumurile publice este 18 ani, cel mai probabil acesta s-a aflat ca pasager într-o mașină implicată într-un accident rutier.

Cluburile din Saudi Pro League au transmis mesaje de condoleanțe, la fel ca și președintele federației, Yasser Al-Mishal, în numele său și al consiliului de administrație. Al Qadsiah FC, care a invocat protecția divină pentru sufletul tânărului jucător și și-a exprimat solidaritatea cu familia sa, l-a caracterizat pe Turki Al-Saeed ca "un tânăr care a lăsat o impresie de durată asupra coechipierilor și fanilor săi".