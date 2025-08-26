La CFR, Dumnezeu cu mila, în ceea ce privește returul cu Hacken din play-off-ul Conference League (joi, ora 20.30).

În tur, când echipa avea un antrenor stăpân pe situație, vorbim despre Dan Petrescu, iar vedeta Louis Munteanu a fost titularizat, formația din Gruia a fost strivită, în Suedia: 2-7!

Acum, când Dan Petrescu plecat, iar CFR a mai încasat o lovitură grea, pierzând cu 1-4 cu Oțelul, ne putem imagina ce se poate întâmpla, în manșa secundă cu Hacken! Mai ales că formația suedeză e pe val, după cum sport.ro a arătat aici.

Varga confirmă: Louis Munteanu revine

În plus, în ultimele zile, la CFR nu s-a vorbit decât despre cazul Louis Munteanu! Sport.ro a anunțat, astăzi, în exclusivitate, că „rebelul“ va reveni la antrenamente, după ce și-a abandonat echipa, în ultimele zile!

Informația a fost confirmată de patronul CFR-ului, Neluțu Varga. În dialog cu gsp.ro, finanțatorul ardelenilor a venit cu o variantă SF, probabil, din dorința de a-și feri starul de critici pentru un act de indisciplină. Concret, Varga a susținut că i-a dat niște zile libere lui Louis Munteanu!

„El (n.r. – Louis Munteanu) era foarte supărat din cauza meciurilor și din cauza faptului că nu a jucat foarte mult și că nu i-au ieșit prea multe. A vorbit cu mine și i-am dat câteva zile de vacanță, dar nu am apucat să vorbesc și cu cei din club. Mi-a cerut mie voie. Dar cei din club nu au dat de mine, că am fost pe avioane. Totul e în regulă acum. Nu va primi nicio amendă şi de mâine e din nou la echipă“, a spus Varga.

