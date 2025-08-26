Sezonul trecut a fost unul remarcabil pentru Munteanu, cu 25 de goluri în 42 de apariții pentru CFR Cluj. La începutul acestei veri, patronul Ioan Varga transmitea că așteaptă nu mai puțin de 18 milioane de euro în schimbul atacantului format la Academia Hagi.

Louis Munteanu a revenit la antrenamentele lui CFR Cluj



Transferul pe bani mulți nu s-a făcut nici până acum, CFR Cluj suferă eșec după eșec, iar frustrarea a atins cote înalte pentru Louis Munteanu, care a refuzat să se mai prezinte la antrenamentele lui CFR Cluj după umilința cu Hacken din Suedia (2-7). Președintele Cristi Balaj a declarat că Louis ar fi sfătuit greșit de apropiații săi în ceea ce privește plecarea da la echipă.



Din informațiile PRO TV, Munteanu a revenit asupra deciziei, iar marți s-a prezentat la antrenamentul lui CFR Cluj. Atacantul este așteptat să joace în returul de joi seară cu Hacken, unde șansele pentru calificare par imposibile.

Sezonul actual este unul modest pentru Louis. A intrat târziu în programul echipei după o vară încărcată și a înscris un singur gol în cele 9 meciuri în care a fost folosit de Dan Petrescu.

Cristi Balaj, despre Louis Munteanu: "A fost sfătuit greșit. Copilul e dezinformat"

Luni, subiectul Louis Munteanu a fost dezvoltat de Cristi Balaj, președintele CFR-ului, pentru Fanatik. Deși a tot insistat că nu vrea să comenteze situația atacantului, fostul arbitru a lăsat de înțeles că, într-adevăr, Louis Munteanu nu mai vrea să evolueze pentru formația din Gruia, convins fiind că are oferte multe și bănoase.

„E clar că Louis Munteanu are nevoie de sprijin, un lucru este cert. Din punctul meu de vedere, este sfătuit greșit. Are nevoie să creadă într-o persoană care îi vrea binele.

Eu i-am spus de fiecare dată adevărul, știa realitatea de la noi. În momentul în care apleci urechea și crezi că tot ce zboară se mănâncă, atunci automat poți să ai anumite supărări sau să fii deranjat. Dar adevărul este unul singur și nu înseamnă că este acela pe care i-l spun unii care au un anumit interes legat de el. Din punctul meu de vedere, este dezinformat copilul“, a spus Balaj.

Întrebat despre propunerile primite de CFR, pentru Louis Munteanu, președintele clujenilor a dat un răspuns tăios: „În acest moment, nu există ofertă concretă, scrisă. dacă vă povestesc ce minunății de povești ne-au dat… Ne-au dat tot felul invenții și dacă poveștile alea ajung și la părinți sau la el, îți dai seama…“.

